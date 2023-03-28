Захарова рассказала, как США и Германия "спалились" на вбросе по "Северным потокам"

США и Германия попались на одновременном вбросе в СМИ одинаковых ложных версий подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Самое ужасное, что они абсолютно спалились, вбросив это и через американские, и немецкие издания", — сказала она в эфире программы "Антифейк" на Первом канале.