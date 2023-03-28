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28 марта, 08:36
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Захарова рассказала, как США и Германия "спалились" на вбросе по "Северным потокам"

Захарова: США и Германия попались на вбросе в СМИ ложных версий подрыва "Северных потоков"

США и Германия попались на одновременном вбросе в СМИ одинаковых ложных версий подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Самое ужасное, что они абсолютно спалились, вбросив это и через американские, и немецкие издания", — сказала она в эфире программы "Антифейк" на Первом канале.

Дипломат считает, что вброс этих ложных теорий был нужен, чтобы отвлечь внимание от расследования журналиста Сеймура Херша, который обвинил в диверсии власти США. При этом Захарова отметила, что американские и немецкие СМИ, опубликовавшие вбросы, близки к правящим кругам своих стран.

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Напомним, газопроводы были подорваны в сентябре 2022 года. Пока европейские страны никак не могут найти подозреваемых, в СМИ появляются разные версии произошедшего. Так, американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что за подрывом "Северных потоков" стоят именно США. С этими выводами ранее согласился президент России Владимир Путин. А МИД РФ не исключил требования компенсации за уничтожение инфраструктуры.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Александра Вишнякова
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