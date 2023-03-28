Бразилия предложила создать комиссию ООН по диверсиям на "Северных потоках"

В расследовании диверсии на "Северных потоках" может помочь создание международной комиссии под эгидой ООН. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постпред Бразилии Рональдо Кошта Фильо. Он указал на то, что прошло шесть месяцев с момента подрыва трубопровода, а до сих пор нет данных о виновных.

"Голосование Бразилии за [резолюцию] не следует интерпретировать как критику проводящихся [Швецией, ФРГ и Данией] расследований или как признак недоверия, но как признание важности дополнительных и более всеобъемлющих усилий со стороны ООН", — сказал Фильо.

Он подчеркнул, что в связи с тем, что взрывы в Балтийском море рассматриваются как угроза международной безопасности, комиссия от организации такого же статуса — ООН — самый подходящий орган для оказания помощи Совбезу в этих вопросах.

"Бразилия призывает ответственных за проходящие расследования поделиться своими заключениями с cоветом как можно скорее", — заключил постпред Бразилии.