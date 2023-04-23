Российским журналистам не выдали визы для полёта на Совбез ООН с Лавровым

Российские журналисты до сих пор не получили американские визы для посещения Совбеза ООН, где будет присутствовать министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

"К вопросу об истинном отношении США к журналистам. До их вылета в Нью-Йорк остаётся 40 минут. Они все в аэропорту. Визы не выданы. Ответ американского посольства: "Работаем над этим", — написала она в своём телеграм-канале и добавила: — Манипулирование темой свободы слова и правами журналистов налицо".