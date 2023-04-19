Захарова потребовала от США выдать визы российским журналистам

Соединённые Штаты обязаны выдать российским журналистам визы, чтобы они могли поехать освещать участие главы Министерства обороны РФ Сергея Лаврова в работе Совета Безопасности ООН. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

"А где же американские визы, которые они обязаны выдать? Обязаны действительно. <...> Они едут в ООН, а Россия там председательствует и формируется делегация, они входят в состав этой делегации", — сказала она.