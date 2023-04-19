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19 апреля, 07:18

Захарова потребовала от США выдать визы российским журналистам

МИД: США обязаны выдать визы журналистам РФ для освещения работы Лаврова

Соединённые Штаты обязаны выдать российским журналистам визы, чтобы они могли поехать освещать участие главы Министерства обороны РФ Сергея Лаврова в работе Совета Безопасности ООН. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

"А где же американские визы, которые они обязаны выдать? Обязаны действительно. <...> Они едут в ООН, а Россия там председательствует и формируется делегация, они входят в состав этой делегации", — сказала она.

Как подчеркнула Захарова, цель поездки российских журналистов в США — не освещение жизни местного населения или американских выборов, хотя они имеют право делать это.

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Напомним, Лаврову и российской делегации некоторое время не выдавали визы для участия в заседаниях СБ ООН, которые состоятся в Нью-Йорке. В организации выразили надежду на то, что США выполнят свои обязательства. И 14 апреля Вашингтон так и сделал, но сохранилась тупиковая ситуация с выдачей виз для российских журналистов.

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VK / МИД России

Светлана Оперук
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