Захарова потребовала от США выдать визы российским журналистам
МИД: США обязаны выдать визы журналистам РФ для освещения работы Лаврова
Соединённые Штаты обязаны выдать российским журналистам визы, чтобы они могли поехать освещать участие главы Министерства обороны РФ Сергея Лаврова в работе Совета Безопасности ООН. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
"А где же американские визы, которые они обязаны выдать? Обязаны действительно. <...> Они едут в ООН, а Россия там председательствует и формируется делегация, они входят в состав этой делегации", — сказала она.
Как подчеркнула Захарова, цель поездки российских журналистов в США — не освещение жизни местного населения или американских выборов, хотя они имеют право делать это.
Напомним, Лаврову и российской делегации некоторое время не выдавали визы для участия в заседаниях СБ ООН, которые состоятся в Нью-Йорке. В организации выразили надежду на то, что США выполнят свои обязательства. И 14 апреля Вашингтон так и сделал, но сохранилась тупиковая ситуация с выдачей виз для российских журналистов.
VK / МИД России