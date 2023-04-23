Миссия России в ООН расценила невыдачу виз пресс-пулу Лаврова как нарушение прав

Руководство ООН и профильные международные организации должны принять меры в связи с невыдачей Соединёнными Штатами виз журналистам из России, которые должны были сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова в Нью-Йорк. Об этом говорится в официальном комментарии Постоянного представительства Российской Федерации при организации.

"Рассчитываем, что руководство ООН и профильные международные структуры проявят должное внимание к этой возмутительной ситуации и предпримут необходимые шаги в отношении нарушителя", — указали в дипмиссии.

В постпредстве напомнили, что все необходимые формальности и сроки подачи документов для оформления виз пресс-пулу Лаврова были соблюдены.