Миссия России в ООН расценила невыдачу виз пресс-пулу Лаврова как нарушение прав
Руководство ООН и профильные международные организации должны принять меры в связи с невыдачей Соединёнными Штатами виз журналистам из России, которые должны были сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова в Нью-Йорк. Об этом говорится в официальном комментарии Постоянного представительства Российской Федерации при организации.
"Рассчитываем, что руководство ООН и профильные международные структуры проявят должное внимание к этой возмутительной ситуации и предпримут необходимые шаги в отношении нарушителя", — указали в дипмиссии.
В постпредстве напомнили, что все необходимые формальности и сроки подачи документов для оформления виз пресс-пулу Лаврова были соблюдены.
Министр иностранных дел Сергей Лавров в свою очередь отметил, что "мы не забудем и не простим" отказ США выдать визы российским журналистам. Он заметил, что страна, которая называет себя "самой сильной и самой умной", просто струсила.
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