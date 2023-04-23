КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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23 апреля, 17:53

Миссия России в ООН расценила невыдачу виз пресс-пулу Лаврова как нарушение прав

Руководство ООН и профильные международные организации должны принять меры в связи с невыдачей Соединёнными Штатами виз журналистам из России, которые должны были сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова в Нью-Йорк. Об этом говорится в официальном комментарии Постоянного представительства Российской Федерации при организации.

"Рассчитываем, что руководство ООН и профильные международные структуры проявят должное внимание к этой возмутительной ситуации и предпримут необходимые шаги в отношении нарушителя", — указали в дипмиссии.

В постпредстве напомнили, что все необходимые формальности и сроки подачи документов для оформления виз пресс-пулу Лаврова были соблюдены.

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Министр иностранных дел Сергей Лавров в свою очередь отметил, что "мы не забудем и не простим" отказ США выдать визы российским журналистам. Он заметил, что страна, которая называет себя "самой сильной и самой умной", просто струсила.

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Ирина Фальке
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