Лавров: Мы не забудем и не простим отказ США выдать визы российским журналистам

Россия "не забудет, не простит" невыдачу американских виз российским журналистам, собиравшимся посетить Совбез ООН. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, США "струсили". Сам он надеялся, что резонанс повлияет на конечное решение.

Комментарий Сергея Лаврова по поводу невыдачи американских виз российским журналистам. Видео © Telegram / Мария Захарова

"Страна, которая себя называет самой сильной, самой умной, самой свободной, самой справедливой, струсила, в общем-то, сделала, я убеждён, глупость, ну и показала, чего стоят на самом деле её клятвенные заверения о защите свободы слова, доступе к информации и так далее", — указал министр.