Лавров: Мы не забудем и не простим отказ США выдать визы российским журналистам
Россия "не забудет, не простит" невыдачу американских виз российским журналистам, собиравшимся посетить Совбез ООН. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, США "струсили". Сам он надеялся, что резонанс повлияет на конечное решение.
Комментарий Сергея Лаврова по поводу невыдачи американских виз российским журналистам. Видео © Telegram / Мария Захарова
"Страна, которая себя называет самой сильной, самой умной, самой свободной, самой справедливой, струсила, в общем-то, сделала, я убеждён, глупость, ну и показала, чего стоят на самом деле её клятвенные заверения о защите свободы слова, доступе к информации и так далее", — указал министр.
Лавров уверен, что к заявлениям российской стороны в ООН будет приковано внимание всего мира, так как это — правда, а не "процеженная якобы информация, которую испускают на головы своим зрителям" западные СМИ.
Напомним, российским журналистам так и не выдали визы для посещения в составе официальной делегации Совбеза ООН, где председательствует РФ. Причём изначально разрешения на въезд не было и у Сергея Лаврова и дипломатов, что изменилось после недовольства организации.
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