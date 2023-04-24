Лавров рассказал об издевательском сообщении США по поводу выдачи виз журналистам
Лавров: США сообщили о готовности виз для журналистов, когда самолёт взлетел
Американская сторона издевательски сообщила, что готова выдать паспорта с визами журналистам, когда самолёт российской делегации уже взлетел. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.
"Посольство США в Москве издевательски сообщило о готовности выдать им паспорта с визами в тот момент, когда наш самолёт взлетел", — сказал Лавров.
Ранее Лавров заявил, что Россия "не забудет, не простит" невыдачу американских виз российским журналистам, собиравшимся посетить Совбез ООН. По его словам, США просто "струсили".
Telegram / МИД России