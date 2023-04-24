Лавров рассказал об издевательском сообщении США по поводу выдачи виз журналистам

Американская сторона издевательски сообщила, что готова выдать паспорта с визами журналистам, когда самолёт российской делегации уже взлетел. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.

"Посольство США в Москве издевательски сообщило о готовности выдать им паспорта с визами в тот момент, когда наш самолёт взлетел", — сказал Лавров.