КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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24 апреля, 15:08

Лавров рассказал об издевательском сообщении США по поводу выдачи виз журналистам

Лавров: США сообщили о готовности виз для журналистов, когда самолёт взлетел

Американская сторона издевательски сообщила, что готова выдать паспорта с визами журналистам, когда самолёт российской делегации уже взлетел. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.

"Посольство США в Москве издевательски сообщило о готовности выдать им паспорта с визами в тот момент, когда наш самолёт взлетел", — сказал Лавров.

Белый дом попытался оправдаться после невыдачи виз пресс-пулу Лаврова

Белый дом попытался оправдаться после невыдачи виз пресс-пулу Лаврова

Ранее Лавров заявил, что Россия "не забудет, не простит" невыдачу американских виз российским журналистам, собиравшимся посетить Совбез ООН. По его словам, США просто "струсили".

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Telegram / МИД России

Наталья Исакова
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