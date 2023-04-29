"С детьми воюют только фашисты!": Москвичи вышли на акцию из-за захвата русской школы в Варшаве

Активисты "Волонтёрской роты" и Молодой гвардии "Единой России" (МГЕР) собрались на акцию протеста у здания посольства Польши в Москве. Демонстрация связана с захватом польскими властями российской школы в Варшаве, пишет телеканал "Звезда" .

На месте сейчас находится около 500 человек. Россиян крайне возмутило выдворение поляками из русской школы детей и учителей. Как отметил глава штаба "Волонтёрской роты" Дмитрий Потапов, такое поведение нельзя терпеть. Активист добавил, что противозаконные действия Польши не имеют никакого отношения к политике — они направлены исключительно против русских детей, с чем никак нельзя смириться.