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29 апреля, 16:04

"С детьми воюют только фашисты!": Москвичи вышли на акцию из-за захвата русской школы в Варшаве

Активисты МГЕР вышли на акцию к посольству Польши из-за школы в Варшаве

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Обложка © VK / vmgere

Активисты "Волонтёрской роты" и Молодой гвардии "Единой России" (МГЕР) собрались на акцию протеста у здания посольства Польши в Москве. Демонстрация связана с захватом польскими властями российской школы в Варшаве, пишет телеканал "Звезда".

Митингующие у посольства Польши в Москве. Видео © t.me / Zvezdanews

"С детьми воюют только фашисты!" — скандируют участники акции.

На месте сейчас находится около 500 человек. Россиян крайне возмутило выдворение поляками из русской школы детей и учителей. Как отметил глава штаба "Волонтёрской роты" Дмитрий Потапов, такое поведение нельзя терпеть. Активист добавил, что противозаконные действия Польши не имеют никакого отношения к политике — они направлены исключительно против русских детей, с чем никак нельзя смириться.

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Напомним, 29 апреля в столице Польши представители мэрии совместно с полицией взломали ворота и проникли в школу при российском Посольстве. Позже власти выступили с требованием освободить здание до 19:00. Глава Россотрудничества заявил, что Россия этого не забудет, а в МИД РФ пригрозили жёстким ответом на захват школы.

Ирина Фальке
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