"С детьми воюют только фашисты!": Москвичи вышли на акцию из-за захвата русской школы в Варшаве
Активисты МГЕР вышли на акцию к посольству Польши из-за школы в Варшаве
Обложка © VK / vmgere
Активисты "Волонтёрской роты" и Молодой гвардии "Единой России" (МГЕР) собрались на акцию протеста у здания посольства Польши в Москве. Демонстрация связана с захватом польскими властями российской школы в Варшаве, пишет телеканал "Звезда".
Митингующие у посольства Польши в Москве. Видео © t.me / Zvezdanews
"С детьми воюют только фашисты!" — скандируют участники акции.
На месте сейчас находится около 500 человек. Россиян крайне возмутило выдворение поляками из русской школы детей и учителей. Как отметил глава штаба "Волонтёрской роты" Дмитрий Потапов, такое поведение нельзя терпеть. Активист добавил, что противозаконные действия Польши не имеют никакого отношения к политике — они направлены исключительно против русских детей, с чем никак нельзя смириться.
Напомним, 29 апреля в столице Польши представители мэрии совместно с полицией взломали ворота и проникли в школу при российском Посольстве. Позже власти выступили с требованием освободить здание до 19:00. Глава Россотрудничества заявил, что Россия этого не забудет, а в МИД РФ пригрозили жёстким ответом на захват школы.