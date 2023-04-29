МИД пригрозил жёстким ответом на захват школы при Посольстве РФ в Варшаве

МИД России опубликовал заявление в связи с сегодняшним противоправным вторжением польских властей на территорию школы при Посольстве РФ в Варшаве с целью захвата.

"29 апреля польские власти вторглись на территорию школы при Посольстве РФ в Варшаве с целью её захвата. Рассматриваем эти очередные враждебные действия <...> как вопиющее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и очередное посягательство на российскую дипломатическую недвижимость в Польше", — говорится в сообщении министерства.