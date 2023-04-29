МИД пригрозил жёстким ответом на захват школы при Посольстве РФ в Варшаве
МИД России опубликовал заявление в связи с сегодняшним противоправным вторжением польских властей на территорию школы при Посольстве РФ в Варшаве с целью захвата.
"29 апреля польские власти вторглись на территорию школы при Посольстве РФ в Варшаве с целью её захвата. Рассматриваем эти очередные враждебные действия <...> как вопиющее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и очередное посягательство на российскую дипломатическую недвижимость в Польше", — говорится в сообщении министерства.
В ведомстве подчеркнули, что "столь наглый, выходящий за рамки цивилизованного межгосударственного общения шаг Варшавы" не останется без жёсткой реакции Москвы и "последствий для польских властей и интересов Польши в России".
Напомним, сегодня утром представители мэрии Варшавы и полиция взломали ворота и проникли на территорию школы при Посольстве России в Польше. Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что Россия не забудет вторжения польским властям в учреждение. Позднее Варшава выступила с требованием к сотрудникам школы освободить здание до 19:00.
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