КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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29 апреля, 11:30

МИД пригрозил жёстким ответом на захват школы при Посольстве РФ в Варшаве

МИД России опубликовал заявление в связи с сегодняшним противоправным вторжением польских властей на территорию школы при Посольстве РФ в Варшаве с целью захвата.

"29 апреля польские власти вторглись на территорию школы при Посольстве РФ в Варшаве с целью её захвата. Рассматриваем эти очередные враждебные действия <...> как вопиющее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и очередное посягательство на российскую дипломатическую недвижимость в Польше", говорится в сообщении министерства.

В ведомстве подчеркнули, что "столь наглый, выходящий за рамки цивилизованного межгосударственного общения шаг Варшавы" не останется без жёсткой реакции Москвы и "последствий для польских властей и интересов Польши в России".

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Напомним, сегодня утром представители мэрии Варшавы и полиция взломали ворота и проникли на территорию школы при Посольстве России в Польше. Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что Россия не забудет вторжения польским властям в учреждение. Позднее Варшава выступила с требованием к сотрудникам школы освободить здание до 19:00.

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Ирина Фальке
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