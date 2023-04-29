Варшава потребовала освободить здание школы при Посольстве РФ до 19:00

Власти Польши предписали сотрудникам школы при российском посольстве покинуть помещение до 19:00 по Москве, сообщил советник-посланник дипмиссии Андрей Ордаш.

"В настоящее время они ходят по помещениям, описывают имущество. Сотрудникам школы были заявлено, что они должны покинуть здание до шести часов вечера [по местному времени]", — рассказал он журналистам на месте событий.

По словам посла России в Польше Сергея Андреева, Москва считает действия по захвату школы противоправными. Он напомнил, что Венская конвенция воспрещает подобные действия в отношении дипломатических объектов.

"[Польские власти] ссылаются на решения польских судов, мы считаем эти решения противоправными и политизированными. В цивилизованных государствах такие вопросы решаются путём переговоров", — заявил он ТАСС.

Посол отметил, что посольство выразит протест в связи с этими действиями, однако вынуждено будет подчиниться требованиям властей. Он подчеркнул, что дипломатический характер школы не помешал им вторгнуться на территорию.