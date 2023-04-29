КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

29 апреля, 10:01

Варшава потребовала освободить здание школы при Посольстве РФ до 19:00

Посольство РФ выразит Польше протест из-за захвата здания российской школы

Власти Польши предписали сотрудникам школы при российском посольстве покинуть помещение до 19:00 по Москве, сообщил советник-посланник дипмиссии Андрей Ордаш.

"В настоящее время они ходят по помещениям, описывают имущество. Сотрудникам школы были заявлено, что они должны покинуть здание до шести часов вечера [по местному времени]", рассказал он журналистам на месте событий.

По словам посла России в Польше Сергея Андреева, Москва считает действия по захвату школы противоправными. Он напомнил, что Венская конвенция воспрещает подобные действия в отношении дипломатических объектов.

"[Польские власти] ссылаются на решения польских судов, мы считаем эти решения противоправными и политизированными. В цивилизованных государствах такие вопросы решаются путём переговоров", заявил он ТАСС.

Посол отметил, что посольство выразит протест в связи с этими действиями, однако вынуждено будет подчиниться требованиям властей. Он подчеркнул, что дипломатический характер школы не помешал им вторгнуться на территорию.

Посол Андреев: Прокуратура Польши изъяла деньги со счетов российского посольства

Посол Андреев: Прокуратура Польши изъяла деньги со счетов российского посольства

Напомним, глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что Россия не забудет вторжения польских властей в посольскую школу в Варшаве. Сегодня утром представители мэрии города и полиция взломали ворота и проникли на территорию.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
  • Новости
  • Польша
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров