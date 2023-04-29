Варшава потребовала освободить здание школы при Посольстве РФ до 19:00
Посольство РФ выразит Польше протест из-за захвата здания российской школы
Власти Польши предписали сотрудникам школы при российском посольстве покинуть помещение до 19:00 по Москве, сообщил советник-посланник дипмиссии Андрей Ордаш.
"В настоящее время они ходят по помещениям, описывают имущество. Сотрудникам школы были заявлено, что они должны покинуть здание до шести часов вечера [по местному времени]", — рассказал он журналистам на месте событий.
По словам посла России в Польше Сергея Андреева, Москва считает действия по захвату школы противоправными. Он напомнил, что Венская конвенция воспрещает подобные действия в отношении дипломатических объектов.
"[Польские власти] ссылаются на решения польских судов, мы считаем эти решения противоправными и политизированными. В цивилизованных государствах такие вопросы решаются путём переговоров", — заявил он ТАСС.
Посол отметил, что посольство выразит протест в связи с этими действиями, однако вынуждено будет подчиниться требованиям властей. Он подчеркнул, что дипломатический характер школы не помешал им вторгнуться на территорию.
Напомним, глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что Россия не забудет вторжения польских властей в посольскую школу в Варшаве. Сегодня утром представители мэрии города и полиция взломали ворота и проникли на территорию.
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