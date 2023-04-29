Медведев призвал разорвать дипотношения с Польшей
Медведев: Смысла в продолжении дипломатических отношений с Польшей нет
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Фото © ТАСС / POOL / Екатерина Штукина
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев счёл бессмысленным продолжение дипломатических отношений с Польшей до тех пор, пока в её руководстве стоят русофобы. Об этом он написал на английском языке в "Твиттере", заботливо продублировав своё заявление и на польском.
"Я не вижу смысла в продолжении дипломатических отношений с Польшей. Это государство не должно существовать для нас, пока там у власти нет никого, кроме русофобов, и Украина полна польских наёмников, которых надо безжалостно уничтожать, как вонючих крыс", — заявил российский политик.
Ранее Лайф рассказывал об инциденте, произошедшем в столице Польши, где представители мэрии совместно с полицией взломали ворота и проникли в школу при российском Посольстве. Позже власти выступили с требованием освободить здание до 19:00. Глава Россотрудничества заявил, что Россия этого не забудет, а в МИД РФ пригрозили жёстким ответом на захват школы.