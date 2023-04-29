КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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29 апреля, 13:11

Медведев призвал разорвать дипотношения с Польшей

Медведев: Смысла в продолжении дипломатических отношений с Польшей нет

<p>Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Фото © ТАСС / POOL / Екатерина Штукина</p>

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Фото © ТАСС / POOL / Екатерина Штукина

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев счёл бессмысленным продолжение дипломатических отношений с Польшей до тех пор, пока в её руководстве стоят русофобы. Об этом он написал на английском языке в "Твиттере", заботливо продублировав своё заявление и на польском.

"Я не вижу смысла в продолжении дипломатических отношений с Польшей. Это государство не должно существовать для нас, пока там у власти нет никого, кроме русофобов, и Украина полна польских наёмников, которых надо безжалостно уничтожать, как вонючих крыс", — заявил российский политик.

В Польше посетовали по поводу неспособности навредить России

В Польше посетовали по поводу неспособности навредить России

Ранее Лайф рассказывал об инциденте, произошедшем в столице Польши, где представители мэрии совместно с полицией взломали ворота и проникли в школу при российском Посольстве. Позже власти выступили с требованием освободить здание до 19:00. Глава Россотрудничества заявил, что Россия этого не забудет, а в МИД РФ пригрозили жёстким ответом на захват школы.

Николь Вербер
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