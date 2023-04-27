В Польше посетовали по поводу неспособности навредить России

Сейчас нет какой-либо доступной возможности исключить Россию из состава Организации Объединённых Наций. На это пожаловался постпред Польши при ООН Кшиштоф Щерский.

"Россия не избиралась в Совет Безопасности ООН или для председательствования в нём. Это обусловлено законом. Чтобы это изменить, необходимо изменить Устав Организации Объединённых Наций, а для этого необходимо единодушие", — сказал он в беседе с Polskie Radio.

Польский дипломат отметил, что сейчас сформировать большинство для этого не получится. При этом он считает, что нужно изменить существующий мировой порядок.