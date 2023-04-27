В Польше посетовали по поводу неспособности навредить России
Постпред Польши Щерский признал невозможность исключения России из ООН
Сейчас нет какой-либо доступной возможности исключить Россию из состава Организации Объединённых Наций. На это пожаловался постпред Польши при ООН Кшиштоф Щерский.
"Россия не избиралась в Совет Безопасности ООН или для председательствования в нём. Это обусловлено законом. Чтобы это изменить, необходимо изменить Устав Организации Объединённых Наций, а для этого необходимо единодушие", — сказал он в беседе с Polskie Radio.
Польский дипломат отметил, что сейчас сформировать большинство для этого не получится. При этом он считает, что нужно изменить существующий мировой порядок.
Как сообщал Лайф, ранее в США тоже заявили, что исключить Россию из числа постоянных членов Совета Безопасности ООН не представляется возможным. Администрация Соединённых Штатов не видит таких вариантов, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
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