"Не смешно": В Польше признали провал попыток изолировать Россию

"Это совсем не смешно, потому что это, к сожалению, доказательство того, что в международных организациях механизм изоляции России не работает должным образом", — передаёт Polskie Radio 24 слова Яблонского.

По словам дипломата, Польша выступает за то, чтобы не давать Москве "влиять и воздействовать" на другие страны, и добиться этого, по его мнению, можно "путём максимально возможной, далеко идущей изоляции". Он выступил с требованием исключить Россию или отстранить не только из Совбеза, но и из ООН в целом. Польский замминистра признал, что у Москвы много союзников, особенно из числа бывших западных колоний, которые теперь относятся к Западу негативно.