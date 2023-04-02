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2 апреля, 01:29

"Не смешно": В Польше признали провал попыток изолировать Россию

Замглавы МИД Польши Яблонский: Механизмы изоляции России не работают

Механизмы изоляции России абсолютно не работают, пожаловался заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский. Так он прокомментировал переход к Москве председательства в Совете Безопасности ООН с 1 апреля.

"Это совсем не смешно, потому что это, к сожалению, доказательство того, что в международных организациях механизм изоляции России не работает должным образом", — передаёт Polskie Radio 24 слова Яблонского.

По словам дипломата, Польша выступает за то, чтобы не давать Москве "влиять и воздействовать" на другие страны, и добиться этого, по его мнению, можно "путём максимально возможной, далеко идущей изоляции". Он выступил с требованием исключить Россию или отстранить не только из Совбеза, но и из ООН в целом. Польский замминистра признал, что у Москвы много союзников, особенно из числа бывших западных колоний, которые теперь относятся к Западу негативно.

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Ранее Лайф писал, что Полянский рассказал, каким будет председательство России в Совбезе ООН. Оно продолжится месяц. Дипломат подчеркнул, что Москва будет честным брокером.

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Арина Родионова
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