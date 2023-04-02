"Недруги посрамлены": Полянский рассказал, каким будет председательство России в Совбезе ООН

С сегодняшнего дня Россия на месяц становится председателем Совета Безопасности ООН. Москва будет честным брокером, и все попытки спровоцировать её обречены на провал. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Таким образом, оказались посрамлены все наши недруги и злопыхатели, для которых такая перспектива была словно кость поперёк горла", — заявил Полянский в телеграм-канале.

Дипломат указал на то, что в Организации Объединённых Наций "всё-таки действуют международное право и выработанные десятилетиями правила процедуры". Он отметил, что осуществляются они вопреки "порядку, основанному на правилах", который пытаются продвигать западные страны.

Зампостпреда РФ при всемирной организации уточнил, что экспертная команда россиян будет работать во главе с политкоординатором Надеждой Соколовой. Планы и приоритеты на начавшийся месяц, по его словам, представит постпред России Василий Небензя 3 апреля.

"Любые попытки нас спровоцировать заранее обречены на провал. В отличие от наших бывших западных партнёров, мы на международной арене играем честно и не продвигаем двойные стандарты", — отметил Полянский.