"Имеем право": В МИД высказались о возможности разрыва дипотношений с Польшей

Москва могла бы разорвать дипотношения с Варшавой, но от этого шага пострадают российские граждане, которые живут и работают в Польше. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия-1" .

"Всегда хочется действовать эмоционально, в порыве, и самое главное, мы имеем на это право. Они [поляки] действительно занимаются провокациями из года в год на протяжении десятилетий, и я прекрасно понимаю каждого, кто бы сказал: "Да что там вообще наши делают?" — сказала дипломат, отвечая на вопрос о возможности разрыва дипотношений с Польшей.