"Имеем право": В МИД высказались о возможности разрыва дипотношений с Польшей
Захарова: РФ вправе разорвать дипотношения с Польшей, но пострадают россияне
Москва могла бы разорвать дипотношения с Варшавой, но от этого шага пострадают российские граждане, которые живут и работают в Польше. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия-1".
"Всегда хочется действовать эмоционально, в порыве, и самое главное, мы имеем на это право. Они [поляки] действительно занимаются провокациями из года в год на протяжении десятилетий, и я прекрасно понимаю каждого, кто бы сказал: "Да что там вообще наши делают?" — сказала дипломат, отвечая на вопрос о возможности разрыва дипотношений с Польшей.
При принятии такого решения, по словам Захаровой, будут заблокированы многие аспекты работы, и от этого пострадают как обычные люди, так и сами дипломаты.
Напомним, 29 апреля в столице Польши представители мэрии совместно с полицией взломали ворота и проникли в школу при российском посольстве. Глава Россотрудничества заявил, что Россия этого не забудет. Из-за захвата русской школы в Варшаве москвичи вышли на акцию протеста.
ТАСС / Владимир Гердо