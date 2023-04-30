КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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30 апреля, 17:30

"Имеем право": В МИД высказались о возможности разрыва дипотношений с Польшей

Захарова: РФ вправе разорвать дипотношения с Польшей, но пострадают россияне

Москва могла бы разорвать дипотношения с Варшавой, но от этого шага пострадают российские граждане, которые живут и работают в Польше. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия-1".

"Всегда хочется действовать эмоционально, в порыве, и самое главное, мы имеем на это право. Они [поляки] действительно занимаются провокациями из года в год на протяжении десятилетий, и я прекрасно понимаю каждого, кто бы сказал: "Да что там вообще наши делают?" — сказала дипломат, отвечая на вопрос о возможности разрыва дипотношений с Польшей.

При принятии такого решения, по словам Захаровой, будут заблокированы многие аспекты работы, и от этого пострадают как обычные люди, так и сами дипломаты.

Захарова пригрозила Польше очень жёстким ответом на захват школы

Захарова пригрозила Польше очень жёстким ответом на захват школы

Напомним, 29 апреля в столице Польши представители мэрии совместно с полицией взломали ворота и проникли в школу при российском посольстве. Глава Россотрудничества заявил, что Россия этого не забудет. Из-за захвата русской школы в Варшаве москвичи вышли на акцию протеста.

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ТАСС / Владимир Гердо

Наталья Исакова
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