Захарова пригрозила Польше очень жёстким ответом на захват школы у посольства РФ
Работавшая при посольстве России в Польше школа переедет в другое здания, а Варшаву ждёт "очень жёсткий" ответ на захват учебного заведения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия-1".
"Варшава получит в ответ соответствующие действия, как вы понимаете, они будут приниматься и вырабатываться в межведомственном формате. Сейчас эта работа начата, это их выбор, мы будем отвечать", — отметила дипломат.
Захарова также добавила, что школа переедет в новое здание в течение нескольких дней, учёба будет продолжена.
Напомним, 29 апреля в столице Польши представители мэрии совместно с полицией взломали ворота и проникли в школу при российском посольстве. Позже власти выступили с требованием освободить здание. Глава Россотрудничества заявил, что Россия этого не забудет, а в МИД РФ пригрозили жёстким ответом на захват школы. Из-за захвата русской школы в Варшаве москвичи вышли на акцию.
VK / МИД РФ