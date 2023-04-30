КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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30 апреля, 13:34

Захарова пригрозила Польше очень жёстким ответом на захват школы у посольства РФ

Работавшая при посольстве России в Польше школа переедет в другое здания, а Варшаву ждёт "очень жёсткий" ответ на захват учебного заведения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия-1".

"Варшава получит в ответ соответствующие действия, как вы понимаете, они будут приниматься и вырабатываться в межведомственном формате. Сейчас эта работа начата, это их выбор, мы будем отвечать", — отметила дипломат.

Захарова также добавила, что школа переедет в новое здание в течение нескольких дней, учёба будет продолжена.

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Напомним, 29 апреля в столице Польши представители мэрии совместно с полицией взломали ворота и проникли в школу при российском посольстве. Позже власти выступили с требованием освободить здание. Глава Россотрудничества заявил, что Россия этого не забудет, а в МИД РФ пригрозили жёстким ответом на захват школы. Из-за захвата русской школы в Варшаве москвичи вышли на акцию.

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VK / МИД РФ

Наталья Исакова
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