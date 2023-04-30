Захарова пригрозила Польше очень жёстким ответом на захват школы у посольства РФ

Работавшая при посольстве России в Польше школа переедет в другое здания, а Варшаву ждёт "очень жёсткий" ответ на захват учебного заведения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия-1".

"Варшава получит в ответ соответствующие действия, как вы понимаете, они будут приниматься и вырабатываться в межведомственном формате. Сейчас эта работа начата, это их выбор, мы будем отвечать", — отметила дипломат.