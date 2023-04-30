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30 апреля, 12:47

"Элементарная жадность": В Госдуме обвинили Польшу в попытке нажиться на Украине

Депутат Журавлёв заявил, что Польша помогает Украине из-за жадности

Кроме политических амбиций и территориальных претензий к Украине Польшей двигает жадность. Об этом в беседе с Лайфом заявил депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв. Он считает, что Польша зарабатывает на конфликте.

"Вот, к примеру, Испания вполне могла бы отправить свои танки Leopard через Средиземное море, но Польша вызвалась быть хабом на пути к Украине, и военная техника идёт через польский порт Гданьск. Там же, в Польше, разворачиваются и ремонтные предприятия, которые эту технику восстанавливают", — отметил он.

Журавлёв указал, что даже создание военных баз НАТО и инфраструктуры для обучения украинцев — это дополнительные возможности для создания рабочих мест и финансовое оживление польской глубинки.

"Если учесть ещё и миллионы рабочих рук, которые Польша получила от Украины в виде беженцев, то получаются вообще одни только плюсы. Варшава вовсю наживается на войне, только изображая, что делает всё лишь из дружеских побуждений к Киеву", — добавил депутат.

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Unsplash

Ольга Годуненко
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