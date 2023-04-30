Стало известно, когда школа при посольстве в Польше возобновит работу

Школа при посольстве РФ в Польше возобновит работу 10 мая, но в другом здании. Об этом заявил посол России в Варшаве Сергей Андреев. По его словам, предстоящая неделя необходима для вывоза оборудования, имущества и размещения школы на новом месте.

"После того как это всё будет организовано, я думаю, с 10 мая занятия будут проходить уже в обычном режиме", — рассказал Андреев в беседе с РИА "Новости".