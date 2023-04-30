КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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30 апреля, 10:26

Стало известно, когда школа при посольстве в Польше возобновит работу

Посол в Польше: Школа при посольстве возобновит работу 10 мая в другом здании

Школа при посольстве РФ в Польше возобновит работу 10 мая, но в другом здании. Об этом заявил посол России в Варшаве Сергей Андреев. По его словам, предстоящая неделя необходима для вывоза оборудования, имущества и размещения школы на новом месте.

"После того как это всё будет организовано, я думаю, с 10 мая занятия будут проходить уже в обычном режиме", — рассказал Андреев в беседе с РИА "Новости".

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Напомним, 29 апреля в столице Польши представители мэрии совместно с полицией взломали ворота и проникли в школу при российском посольстве. Позже власти выступили с требованием освободить здание. Глава Россотрудничества заявил, что Россия этого не забудет, а в МИД РФ пригрозили жёстким ответом на захват школы. Из-за захвата русской школы в Варшаве москвичи вышли на акцию.

Обложка ©

ТАСС / Ирина Полина

Никита Осипов
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