КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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30 апреля, 09:51

"Поляки распоясались": На митинге у Посольства Польши её назвали гиеной Европы

На митинге ЛДПР у Посольства Польши заявили, что "поляки распоясались"

Активисты партии ЛДПР вышли на митинг у Посольства Польши в Москве. Поводом стало закрытие польскими властями российской школы в Варшаве. Зампред Госдумы Борис Чернышов назвал Польшу страной-русофобом.

Активисты ЛДПР вышли на митинг у Посольства Польши после закрытия школы в Варшаве. Видео © LIFE

"Сегодня высказывается достаточно много мнений, что поляки действительно распоясались, что поляки действительно являются сегодня поджигателями мировой войны. Ещё Черчилль говорил, что Польша — гиена того времени", — сказал он.

Люди собрались с листами, на которых написаны призывы. Например, активисты требуют от Варшавы прекратить бить по детям. Также заявляется, что Польша — деспотичный жандарм. Активисты выступили за защиту русского мира и языка.

"Они борются с нашей школой. По большому счёту, они борются с русским языком, русским образованием, русской культурой. Так и нам нужно сделать это посольство русской школой в Москве, где будем преподавать самые главные предметы", — заявил Чернышов.

По мнению политика, там нужно будет предподавать в том числе новую географию.

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Напомним, 29 апреля в столице Польши представители мэрии совместно с полицией взломали ворота и проникли в школу при российском посольстве. Позже власти выступили с требованием освободить здание до 19:00. Глава Россотрудничества заявил, что Россия этого не забудет, а в МИД РФ пригрозили жёстким ответом на захват школы.

Обложка ©

LIFE

Светлана Оперук
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