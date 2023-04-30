"Поляки распоясались": На митинге у Посольства Польши её назвали гиеной Европы

Активисты партии ЛДПР вышли на митинг у Посольства Польши в Москве. Поводом стало закрытие польскими властями российской школы в Варшаве. Зампред Госдумы Борис Чернышов назвал Польшу страной-русофобом.

Активисты ЛДПР вышли на митинг у Посольства Польши после закрытия школы в Варшаве. Видео © LIFE

"Сегодня высказывается достаточно много мнений, что поляки действительно распоясались, что поляки действительно являются сегодня поджигателями мировой войны. Ещё Черчилль говорил, что Польша — гиена того времени", — сказал он.

Люди собрались с листами, на которых написаны призывы. Например, активисты требуют от Варшавы прекратить бить по детям. Также заявляется, что Польша — деспотичный жандарм. Активисты выступили за защиту русского мира и языка.

"Они борются с нашей школой. По большому счёту, они борются с русским языком, русским образованием, русской культурой. Так и нам нужно сделать это посольство русской школой в Москве, где будем преподавать самые главные предметы", — заявил Чернышов.