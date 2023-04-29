Польша продолжит милитаризировать границу с Калининградской областью
Моравецкий: Польша усилит охрану границы с Россией оборудованием и оружием
Польша усилит охрану границы с Калининградской областью современным оборудованием и вооружёнными подразделениями, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.
"Мы будем усиливать присутствие пограничной стражи и всех служб", — сказал он.
По его словам, на всей её протяжённости будут присутствовать физические и электронные заграждения. Это, считает Моравецкий, "обеспечит усиление безопасности" поляков.
Напомним, Польша уже начала строить электронное заграждение на границе с российским эксклавом. Оно будет простираться на почти 200 километров, а также будет оснащено датчиками и камерами, в том числе ночного видения. В Госдуме считают, что таким образом Варшава вредит сама себе и идёт по пути Украины.
ТАСС / EPA POLAND OUT / ARTUR RESZKO