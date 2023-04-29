Польша продолжит милитаризировать границу с Калининградской областью

По его словам, на всей её протяжённости будут присутствовать физические и электронные заграждения. Это, считает Моравецкий, "обеспечит усиление безопасности" поляков.

Напомним, Польша уже начала строить электронное заграждение на границе с российским эксклавом. Оно будет простираться на почти 200 километров, а также будет оснащено датчиками и камерами, в том числе ночного видения. В Госдуме считают, что таким образом Варшава вредит сама себе и идёт по пути Украины.