КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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15 апреля, 11:34

Финляндия достроила первый участок забора на границе с Россией

Финляндия достроила первый участок 200-километрового забора на границе с Россией, пишет Reuters со ссылкой на бригадного генерала пограничной службы страны Яри Толппанена. Его начали возводить из-за опасений по поводу безопасности и нелегальной миграции.

"Ситуация на финско-российской границе была стабильной и остаётся стабильной в настоящее время... Но в этой полностью изменившейся ситуации [с безопасностью] Финляндия должна иметь более надёжный и более независимый пограничный контроль. И Финляндия должна меньше зависеть от российского пограничного контроля", сказал он.

По словам генерала, высота забора составит три метра, он будет покрыт колючей проволокой и пролегать вдоль дороги. Постройка обойдётся примерно в 317 миллионов долларов.

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Напомним, о планах построить ограждения в районе пограничного перехода Иматра –Светогорск сообщалось осенью. Тогда длина забора должна была составить 70 километров. Сама стройка началась лишь в конце февраля.

Обложка ©

Getty Images / Jakob Johannsen / Anadolu Agency

Матвей Константинов
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