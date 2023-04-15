Финляндия достроила первый участок забора на границе с Россией

Финляндия достроила первый участок 200-километрового забора на границе с Россией, пишет Reuters со ссылкой на бригадного генерала пограничной службы страны Яри Толппанена. Его начали возводить из-за опасений по поводу безопасности и нелегальной миграции.

"Ситуация на финско-российской границе была стабильной и остаётся стабильной в настоящее время... Но в этой полностью изменившейся ситуации [с безопасностью] Финляндия должна иметь более надёжный и более независимый пограничный контроль. И Финляндия должна меньше зависеть от российского пограничного контроля", — сказал он.

По словам генерала, высота забора составит три метра, он будет покрыт колючей проволокой и пролегать вдоль дороги. Постройка обойдётся примерно в 317 миллионов долларов.