В Финляндии начали строить забор от "российской агрессии"
Финляндия приступила к сооружению забора на границе с Россией
Финляндия начала возводить заграждение на границе с Россией около пограничного перехода Иматра–Светогорск, передаёт общественная телерадиовещательная корпорация YLE.
"Строительство забора на границе с Россией началось с земляных работ. В понедельник деревья были выкорчеваны по обеим сторонам пограничного перехода Иматра", — отмечается в сообщении.
Планируется построить трёхкилометровый тестовый участок. Рядом с забором проложат дорогу для пограничных патрулей и проведения ремонтных работ, а в некоторых точках сделают освещение и громкоговорители. Власти Финляндии уже заложили в бюджете 2023 года 139 миллионов евро.
Напомним, ещё осенью Финляндия захотела построить забор на российской границе, для этого якобы есть все основания. Физический барьер будет иметь протяжённость в 70 километров. На строительство отводится два года.
ТАСС / Пётр Ковалев