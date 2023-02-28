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28 февраля, 13:25

В Финляндии начали строить забор от "российской агрессии"

Финляндия приступила к сооружению забора на границе с Россией

Финляндия начала возводить заграждение на границе с Россией около пограничного перехода Иматра–Светогорск, передаёт общественная телерадиовещательная корпорация YLE.

"Строительство забора на границе с Россией началось с земляных работ. В понедельник деревья были выкорчеваны по обеим сторонам пограничного перехода Иматра", отмечается в сообщении.

Планируется построить трёхкилометровый тестовый участок. Рядом с забором проложат дорогу для пограничных патрулей и проведения ремонтных работ, а в некоторых точках сделают освещение и громкоговорители. Власти Финляндии уже заложили в бюджете 2023 года 139 миллионов евро.

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Напомним, ещё осенью Финляндия захотела построить забор на российской границе, для этого якобы есть все основания. Физический барьер будет иметь протяжённость в 70 километров. На строительство отводится два года.

Обложка ©

ТАСС / Пётр Ковалев

Татьяна Миссуми
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