В Финляндии начали строить забор от "российской агрессии"

Финляндия начала возводить заграждение на границе с Россией около пограничного перехода Иматра–Светогорск, передаёт общественная телерадиовещательная корпорация YLE.

"Строительство забора на границе с Россией началось с земляных работ. В понедельник деревья были выкорчеваны по обеим сторонам пограничного перехода Иматра", — отмечается в сообщении.

Планируется построить трёхкилометровый тестовый участок. Рядом с забором проложат дорогу для пограничных патрулей и проведения ремонтных работ, а в некоторых точках сделают освещение и громкоговорители. Власти Финляндии уже заложили в бюджете 2023 года 139 миллионов евро.