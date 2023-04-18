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Регион
Опубликовано 18 апреля 2023, 14:10

В Госдуме сравнили Польшу, строящую приграничную стену, с Украиной

Депутат Матвейчев: Строящая стену на границе Польша выбрала путь вражды с РФ

Вместо того чтобы жить мирно с соседней Россией и процветать, Польша решила идти по пути вражды. Таким образом депутат Госдумы Олег Матвейчев отреагировал на новость о начале строительства электронного ограждения на российско-польской границе.

"Польша идёт по пути Украины — те тоже строили стены. Вместо того чтобы мирно жить с соседями по примеру Белоруссии и процветать, они выбрали путь вражды. Себе только вредят", — сказал он в беседе с Лайфом.

Депутат считает действия польской стороны не более чем жестом. По его словам, современная Калининградская область живёт лучше Польши.

"Никому Польша не нужна, разве что для приграничной торговли", — добавил Матвейчев.

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Ранее Лайф писал о том, что Польша начала строить электронное заграждение на границе с Калининградской областью. Его протяжённость составит около 200 километров, стена будет оснащена датчиками, а также камерами дневного и ночного видения.

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ТАСС / EPA / ARTUR RESZKO

Илья Суриков
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