В Госдуме сравнили Польшу, строящую приграничную стену, с Украиной
Депутат Матвейчев: Строящая стену на границе Польша выбрала путь вражды с РФ
Вместо того чтобы жить мирно с соседней Россией и процветать, Польша решила идти по пути вражды. Таким образом депутат Госдумы Олег Матвейчев отреагировал на новость о начале строительства электронного ограждения на российско-польской границе.
"Польша идёт по пути Украины — те тоже строили стены. Вместо того чтобы мирно жить с соседями по примеру Белоруссии и процветать, они выбрали путь вражды. Себе только вредят", — сказал он в беседе с Лайфом.
Депутат считает действия польской стороны не более чем жестом. По его словам, современная Калининградская область живёт лучше Польши.
"Никому Польша не нужна, разве что для приграничной торговли", — добавил Матвейчев.
Ранее Лайф писал о том, что Польша начала строить электронное заграждение на границе с Калининградской областью. Его протяжённость составит около 200 километров, стена будет оснащена датчиками, а также камерами дневного и ночного видения.
ТАСС / EPA / ARTUR RESZKO