Вместо того чтобы жить мирно с соседней Россией и процветать, Польша решила идти по пути вражды. Таким образом депутат Госдумы Олег Матвейчев отреагировал на новость о начале строительства электронного ограждения на российско-польской границе.

"Польша идёт по пути Украины — те тоже строили стены. Вместо того чтобы мирно жить с соседями по примеру Белоруссии и процветать, они выбрали путь вражды. Себе только вредят", — сказал он в беседе с Лайфом.

Депутат считает действия польской стороны не более чем жестом. По его словам, современная Калининградская область живёт лучше Польши.

"Никому Польша не нужна, разве что для приграничной торговли", — добавил Матвейчев.