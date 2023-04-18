"Невиданное по современности": Польша устанавливает ограждение на границе с РФ

Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский сообщил, что страна начала строить электронное заграждение на границе с Калининградской областью.

По данным Пограничной службы страны, протяжённость преграды составит около 200 километров. Предполагается, что строительство завершат осенью 2023 года.

"Сегодня начались конкретные земляные работы, касающиеся строительства электронного заграждения на польско-российской границе, то есть на границе с Калининградской областью", — заявил министр.

Сооружение будет состоять из камер дневного и ночного видения, датчиков движения и других средств, указал он. По словам Каминьского, заграждение будет "невиданным по своей современности" и позволит детально мониторить всё, что происходит на границе с Россией.