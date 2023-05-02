КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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2 мая, 08:10

В Польше заявили о намерении потребовать репарации и от России, и от Германии

Польша намерена потребовать репарации от России, когда получит их со стороны Германии. Об этом сказал глава бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач.

"Мы считаем, что можем начать диалог с Берлином, но с Путиным — это другая цивилизация. Как только будет достигнут успех с Германией, следующим шагом может стать начало такой дискуссии с другим угнетателем", — сказал он в беседе с Financial Times.

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Напомним, власти Польши требуют от Германии за ущерб от Второй мировой войны 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов). Немецкая сторона направляла официальный отказ от обсуждения этого вопроса. Варшава же пригрозила "большой проблемой" для ФРГ. В Польше получение репараций от Германии назвали вопросом нескольких лет. Постпред Польши при ООН Кшиштоф Шцерски передал председателю Генассамблеи ООН требования к Германии по выплате репараций.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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