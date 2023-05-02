В Польше заявили о намерении потребовать репарации и от России, и от Германии

Польша намерена потребовать репарации от России, когда получит их со стороны Германии. Об этом сказал глава бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач.

"Мы считаем, что можем начать диалог с Берлином, но с Путиным — это другая цивилизация. Как только будет достигнут успех с Германией, следующим шагом может стать начало такой дискуссии с другим угнетателем", — сказал он в беседе с Financial Times.