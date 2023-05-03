Захарова: Польша доиграется, если выдвинет России требования по репарациям
Польша рискует "доиграться", если выдвинет России требования по репарациям за ущерб, который якобы понесла от СССР во время Второй мировой войны. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
"Вы знаете, я просто одним словом могу ответить на этот вопрос: доиграются", — сказала она ТАСС, комментируя заявление главы бюро международной политики канцелярии польского президента Марчина Пшидача.
Напомним, ранее Пшидач заявил о намерениях Польши потребовать репарации не только от Германии, но и от России. До этого страна хотела получить лишь от ФРГ 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов), на что уже получила официальный отказ немецкой стороны. В ответ Варшава предупредила о "большой проблеме". К слову, польские власти назвали получение репараций вопросом нескольких лет. При этом политологи увидели в действиях страны лишь попытку отвлечь внимание.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ