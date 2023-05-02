Политолог счёл требования Польши о репарациях попыткой отвлечь внимание

Требования Польши о репарациях от ФРГ и РФ — не что иное, как попытка отвлечь внимание общественности от набирающего обороты внутреннего скандала, и всерьёз это обсуждает только Варшава. Такое мнение высказал политолог, специалист в области истории российско-европейских отношений, советник Российского института стратегического исследования Дмитрий Буневич. Он отметил, что обвинение в адрес польских властей в манипулировании историческими событиями прозвучало из уст известного польского историка.

"Известный польский историк в эфире местного телеканала обвинила власти в манипулировании историческими событиями. Варшава скрывала правду о соучастии поляков в холокосте перед Второй мировой войной. Поляки болезненно реагируют на такие обвинения", — цитирует телеканал "360" Буневича.

Он указал на то, что после такого обвинения власти Польши стали предпринимать попытки отвлечь внимание народа от этой истории. В связи с этим и стали появляться новые инфоповоды.

"Пытаются отвлечь внимание народа, вкидывая информацию о каких-то репарациях, которые должны заплатить Германия, Россия, может быть, ещё кто-то. Это можно назвать пропагандистским элементом работы польского руководства", — отметил Буневич.