Политолог счёл требования Польши о репарациях попыткой отвлечь внимание
Политолог Буневич: Требования Польши о репарациях — попытка отвлечь внимание
Требования Польши о репарациях от ФРГ и РФ — не что иное, как попытка отвлечь внимание общественности от набирающего обороты внутреннего скандала, и всерьёз это обсуждает только Варшава. Такое мнение высказал политолог, специалист в области истории российско-европейских отношений, советник Российского института стратегического исследования Дмитрий Буневич. Он отметил, что обвинение в адрес польских властей в манипулировании историческими событиями прозвучало из уст известного польского историка.
"Известный польский историк в эфире местного телеканала обвинила власти в манипулировании историческими событиями. Варшава скрывала правду о соучастии поляков в холокосте перед Второй мировой войной. Поляки болезненно реагируют на такие обвинения", — цитирует телеканал "360" Буневича.
Он указал на то, что после такого обвинения власти Польши стали предпринимать попытки отвлечь внимание народа от этой истории. В связи с этим и стали появляться новые инфоповоды.
"Пытаются отвлечь внимание народа, вкидывая информацию о каких-то репарациях, которые должны заплатить Германия, Россия, может быть, ещё кто-то. Это можно назвать пропагандистским элементом работы польского руководства", — отметил Буневич.
Ранее Лайф писал, что в Польше заявили о намерении потребовать репарации и от России, и от Германии. Об этом сказал глава бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач.
Напомним, власти Польши требуют от Германии за ущерб от Второй мировой войны 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов). Немецкая сторона направила официальный отказ от обсуждения этого вопроса. Варшава же пригрозила "большой проблемой" для ФРГ. В Польше получение репараций от Германии назвали вопросом нескольких лет.
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