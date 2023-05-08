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8 мая, 15:34

В Берлине полиция через суд добилась запрета на флаги России и символику 9 Мая

В Берлине административный суд встал на сторону местной полиции и запретил демонстрировать флаги РФ, СССР и символику 9 Мая. Об этом немецкие правоохранители сообщили в Twitter.

"Административный суд счёл нашу жалобу обоснованной. Использование российских флагов и флагов СССР, а также георгиевской ленты на обозначенных мемориалах по-прежнему запрещено", — сказано в сообщении.

Посол России счёл аморальным запрет на флаги РФ в Берлине 9 мая

Посол России счёл аморальным запрет на флаги РФ в Берлине 9 мая

Напомним, изначально полиция Берлина ограничила использование символики РФ, Незалежной и СССР у советских мемориалов в Трептов-парке, Тиргартене и парке Шёнхольцер-Хайде 8 и 9 мая. В ведомстве пояснили, что таким образом хотят избежать возможных конфликтов. Аналогичное ограничение действовало и в прошлом году. Однако затем суд в Берлине отменил запрет на флаг Украины, а после и на флаги России, но теперь коррективы внесла другая инстанция.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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