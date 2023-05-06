В Берлине отменили запрет на флаг Украины, но оставили на российский и советский
Административный суд Берлина отменил запрет полиции на демонстрацию украинских флагов 8 и 9 мая. Об этом сообщил немецкий адвокат Патрик Хайнеманн.
Как в "Твиттере" отметил Хайнеманн, ему "удалось доказать незаконность запрета флагов Украины". При этом использование государственной символики России и СССР у советских мемориалов в День Победы и в преддверии праздника будет по-прежнему запрещено.
Напомним, ранее полиция Берлина запретила использование символики РФ, Украины и СССР у советских мемориалов в Трептов-парке, Тиргартене и парке Шёнхольцер-Хайде 8 и 9 мая. В ведомстве пояснили, что таким образом хотят избежать возможных конфликтов. Кстати, аналогичный запрет действовал и в прошлом году.
Wikipedia / Stiangutten