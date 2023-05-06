Мельник снова привёл немцев в бешенство, обвинив берлинскую полицию в сумасшествии

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник в "Твиттере" раскритиковал запрет полиции Берлина вывешивать украинские флаги 8 и 9 мая, чем вызвал негодование пользователей.

"Уважаемые полицейские Берлина, вы сошли с ума? Почему вы совершаете ту же ошибку, запрещая вывешивать флаги 8 и 9 мая? Это удар ниже пояса для всех украинцев", — написал Мельник.

"Почему вы вмешиваетесь в суверенитет нашей страны?" — поинтересовался в ответ один из пользователей.

"Это абсолютно правильно. Украина не имеет права использовать этот день в своих интересах", — отметил другой.

Ещё один читатель заметил, что Мельник не имеет права обсуждать политические решения в Германии, а также порицать и публично оскорблять исполнительную власть в лице полиции.