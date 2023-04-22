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Опубликовано 22 апреля 2023, 18:42
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Захарова шуткой ниже пояса разнесла новое требование Украины

Захарова высмеяла новое требование Мельника к Западу словами про исподнее

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Официальный представитель МИД России Мария Захарова шуткой ниже пояса отреагировала на заявление замминистра иностранных дел Украины Андрея Мельника о том, что Запад должен в десять раз увеличить объёмы помощи Киеву и пересечь все "красные линии".

"Замглавы МИД Украины Мельник заявил: Киеву необходимо десятикратное увеличение военной помощи, в связи с чем призвал партнёров страны пересечь все "красные линии".

"...И снять исподнее", — дополнила Захарова мысль украинского дипломата и добавила эмодзи трусов.

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Ранее Мельник потребовал от Запада пересечь все красные линии России и "дать Украине в 10 раз больше". На военные поставки Киеву замминистра предлагает союзным странам выделить 1% своего ВВП.

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Ирина Фальке
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