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22 апреля, 18:42

"И снять исподнее": Захарова шуткой ниже пояса разнесла новое требование Украины

Захарова высмеяла новое требование Мельника к Западу словами про исподнее

<p>Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Официальный представитель МИД России Мария Захарова шуткой ниже пояса отреагировала на заявление замминистра иностранных дел Украины Андрея Мельника о том, что Запад должен в десять раз увеличить объёмы помощи Киеву и пересечь все "красные линии".

"Замглавы МИД Украины Мельник заявил: Киеву необходимо десятикратное увеличение военной помощи, в связи с чем призвал партнёров страны пересечь все "красные линии".

"...И снять исподнее", — дополнила Захарова мысль украинского дипломата и добавила эмодзи трусов.

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Ранее Мельник потребовал от Запада пересечь все красные линии России и "дать Украине в 10 раз больше". На военные поставки Киеву замминистра предлагает союзным странам выделить 1% своего ВВП.

Ирина Фальке
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