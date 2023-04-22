Официальный представитель МИД России Мария Захарова шуткой ниже пояса отреагировала на заявление замминистра иностранных дел Украины Андрея Мельника о том, что Запад должен в десять раз увеличить объёмы помощи Киеву и пересечь все "красные линии".

"Замглавы МИД Украины Мельник заявил: Киеву необходимо десятикратное увеличение военной помощи, в связи с чем призвал партнёров страны пересечь все "красные линии". "...И снять исподнее", — дополнила Захарова мысль украинского дипломата и добавила эмодзи трусов.