Захарова шуткой ниже пояса разнесла новое требование Украины
Захарова высмеяла новое требование Мельника к Западу словами про исподнее
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Официальный представитель МИД России Мария Захарова шуткой ниже пояса отреагировала на заявление замминистра иностранных дел Украины Андрея Мельника о том, что Запад должен в десять раз увеличить объёмы помощи Киеву и пересечь все "красные линии".
"Замглавы МИД Украины Мельник заявил: Киеву необходимо десятикратное увеличение военной помощи, в связи с чем призвал партнёров страны пересечь все "красные линии".
"...И снять исподнее", — дополнила Захарова мысль украинского дипломата и добавила эмодзи трусов.
Ранее Мельник потребовал от Запада пересечь все красные линии России и "дать Украине в 10 раз больше". На военные поставки Киеву замминистра предлагает союзным странам выделить 1% своего ВВП.