Замглавы МИД Украины Андрей Мельник пожаловался, что того оружия, которое Киев сейчас получает от Запада недостаточно, и ВСУ нужно в десять раз больше. Ради помощи Незалежной он требует союзников "пересечь все красные линии".

"Мы благодарны нашим союзникам за их военную помощь. Но: этого недостаточно. Украине нужно в 10 раз больше, чтобы покончить с российской агрессией в этом году", — написал Мельник в Twitter.

В связи с этим замминистра призвал западные страны "пересечь все искусственные красные линии и выделить 1% ВВП на военные поставки" для ВСУ.