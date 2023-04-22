Украина потребовала от Запада пересечь все красные линии России
Мельник призвал Запад пересечь все красные линии и поставить ВСУ больше помощи
Замглавы МИД Украины Андрей Мельник. Фото © ТАСС / dpa/picture-alliance / Michael Kappeler
Замглавы МИД Украины Андрей Мельник пожаловался, что того оружия, которое Киев сейчас получает от Запада недостаточно, и ВСУ нужно в десять раз больше. Ради помощи Незалежной он требует союзников "пересечь все красные линии".
"Мы благодарны нашим союзникам за их военную помощь. Но: этого недостаточно. Украине нужно в 10 раз больше, чтобы покончить с российской агрессией в этом году", — написал Мельник в Twitter.
В связи с этим замминистра призвал западные страны "пересечь все искусственные красные линии и выделить 1% ВВП на военные поставки" для ВСУ.
Ранее требование экс-посла в Германии Мельника об истребителях для ВСУ вывело из себя немецких пользователей Twitter. Один из читателей заявил, что украинцам пора бы уже перестать "изображать свою страну такой, какой они хотели бы её видеть". А самому Мельнику посоветовали научиться правилам этикета.