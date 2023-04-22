"Наглые украинцы": Мельник снова привёл немцев в бешенство, потребовав истребители для Киева

Ранее украинский дипломат, в течение восьми лет занимавший пост посла в Германии, потребовал не тянуть с решением о передаче Киеву истребителей Eurofighter и Tornado. Также он не согласился с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом, который счёл эти самолёты не подходящими для ВСУ.

"Мы вообще не обязаны вам ничего поставлять, никогда не забывайте об этом". "Я только и слышу от вас возмущение и критику, вы ни разу не поблагодарили нас, хотя из-за вас Берлин перешёл всевозможные красные линии", "Вы, наглые украинцы, должны перестать изображать свою страну такой, какой вы хотели бы её видеть. Большинство людей не хотят новых поставок оружия, потому что это подстегнёт разрушительную эскалацию", — подчеркнули пользователи.