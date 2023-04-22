"Наглые украинцы": Мельник снова привёл немцев в бешенство, потребовав истребители для Киева
Немецких пользователей Twitter возмутили слова Мельника об истребителях для ВСУ
Замглавы МИД Украины Андрей Мельник. Фото © ТАСС / DPA / Picture-alliance / Michael Kappeler
Заявление замглавы МИД Украины Андрея Мельника в адрес Берлина по поводу военных поставок возмутило немецких пользователей "Твиттера".
Ранее украинский дипломат, в течение восьми лет занимавший пост посла в Германии, потребовал не тянуть с решением о передаче Киеву истребителей Eurofighter и Tornado. Также он не согласился с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом, который счёл эти самолёты не подходящими для ВСУ.
"Мы вообще не обязаны вам ничего поставлять, никогда не забывайте об этом". "Я только и слышу от вас возмущение и критику, вы ни разу не поблагодарили нас, хотя из-за вас Берлин перешёл всевозможные красные линии", "Вы, наглые украинцы, должны перестать изображать свою страну такой, какой вы хотели бы её видеть. Большинство людей не хотят новых поставок оружия, потому что это подстегнёт разрушительную эскалацию", — подчеркнули пользователи.
Комментаторы посоветовали Мельнику научиться правилам этикета и отметили, что его поведение недостойно звания дипломата.
Мельник известен своими резкими и скандальными высказываниями. Так, в начале апреля послал к чёрту призвавших к миру немецких политиков, а в прошлом году обозвал канцлера Германии Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой".