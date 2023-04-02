Замглавы МИД Украины Мельник послал к чёрту призвавших к миру немецких политиков

Призыв немецких социал-демократов к канцлеру Германии Олафу Шольцу помочь с достижением мира на Украине встретил негативную реакцию со стороны замглавы украинского МИД Андрея Мельника, который послал политиков к чёрту.

"Здравствуйте, Петер Брандт и другие, идите к чёрту", — написал дипломат в Twitter.

До этого сын бывшего канцлера Германии Вилли Брандта историк Петер Брандт написал письмо, адресованное Шольцу, в котором был призыв способствовать урегулированию конфликта на Украине. Его подписали 200 членов Социал-демократической партии. Они считают, что вместо наращивания конфликта нужно садиться за переговоры.

По словам Мельника, такие призывы к миру являются маразматическими. Он указал, что Украина негативно относится к инициативам подобного характера.