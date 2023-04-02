Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
Регион

Уведомления отключены

2 апреля, 16:59

Замглавы МИД Украины Мельник послал к чёрту призвавших к миру немецких политиков

Призыв немецких социал-демократов к канцлеру Германии Олафу Шольцу помочь с достижением мира на Украине встретил негативную реакцию со стороны замглавы украинского МИД Андрея Мельника, который послал политиков к чёрту.

"Здравствуйте, Петер Брандт и другие, идите к чёрту", — написал дипломат в Twitter.

До этого сын бывшего канцлера Германии Вилли Брандта историк Петер Брандт написал письмо, адресованное Шольцу, в котором был призыв способствовать урегулированию конфликта на Украине. Его подписали 200 членов Социал-демократической партии. Они считают, что вместо наращивания конфликта нужно садиться за переговоры.

Мельник уличил Шольца в "эпохальном нарушении табу"

Мельник уличил Шольца в "эпохальном нарушении табу"

По словам Мельника, такие призывы к миру являются маразматическими. Он указал, что Украина негативно относится к инициативам подобного характера.

Ранее Лайф писал, что канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что конфликт на Украине может продлиться как два, так и четыре года. Его позиция не устроила замглавы украинского МИД Андрея Мельника.

Обложка ©

ТАСС / DPA / Picture-alliance

Илья Суриков
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров