Мельник уличил Шольца в "эпохальном нарушении табу"

Политика канцлера ФРГ Олафа Шольца по поставкам вооружения Киеву похожа на зигзагообразный курс. Об этом заявил замглавы МИД Украины Андрей Мельник, его слова приводит издание Welt.

"Объявив о военной помощи Украине через два дня после начала конфликта, Шольц совершил "эпохальное нарушение табу". Однако его реализация сильно запаздывает, больше напоминает зигзагообразный курс со многими откатами, чем стратегическое продвижение", — заявил украинский дипломат.

Вместе с тем Мельник призвал Шольца перейти все самопрочерченные красные линии и обеспечить ВСУ всеми доступными системами вооружения. Он подчеркнул, что Киев ждёт от ФРГ дальнейших смелых решений, прежде всего поставок немецких истребителей и подводных лодок.