Мельник уличил Шольца в "эпохальном нарушении табу"
Украинский дипломат Мельник призвал Шольца перейти все красные линии по Незалежной
Политика канцлера ФРГ Олафа Шольца по поставкам вооружения Киеву похожа на зигзагообразный курс. Об этом заявил замглавы МИД Украины Андрей Мельник, его слова приводит издание Welt.
"Объявив о военной помощи Украине через два дня после начала конфликта, Шольц совершил "эпохальное нарушение табу". Однако его реализация сильно запаздывает, больше напоминает зигзагообразный курс со многими откатами, чем стратегическое продвижение", — заявил украинский дипломат.
Вместе с тем Мельник призвал Шольца перейти все самопрочерченные красные линии и обеспечить ВСУ всеми доступными системами вооружения. Он подчеркнул, что Киев ждёт от ФРГ дальнейших смелых решений, прежде всего поставок немецких истребителей и подводных лодок.
Ранее Мельник призвал ФРГ поставить Киеву истребители Tornado и Eurofighters, а также посоветовал германскому правительству с "правильным решением" не медлить. Однако немцы в Twitter раскритиковали украинского дипломата.
ТАСС / IMAGO / Metodi Popow