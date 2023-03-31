Шольц и Мельник поссорились из-за прогнозов о сроках СВО
Шольц опасается, что конфликт на Украине может продлиться до 2027 года
Олаф Шольц и Андрей Мельник. Обложка © Getty Images / Christian Marquar, © ТАСС / Dpa / Picture-alliance / Christophe Gateau
Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что конфликт на Украине может продлиться как два, так и четыре года. По его оценке, это станет настоящим вызовом для Берлина.
"Мы будем делать всё, чтобы у нас была возможность продолжать поддержку [Украины] так долго, как это потребуется. Ведь может быть, что этот конфликт продлится два, три, четыре года, что станет для всех нас вызовом", — сказал Шольц на конференции Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Слова немецкого канцлера вызвали раздражение у следующего спикера — замминистра иностранных дел Украины и экс-посла в ФРГ Андрея Мельника. Он выразил надежду на завершение конфликта в этом году. Для этого дипломат попросил о большой поддержке союзников, а именно танков и истребителей от США и Германии.
Ранее сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил прекратить боевые действия на Украине и объявить перемирие без права перегруппировки войск. Он призвал Россию и Украину начать переговоры сейчас, а не завтра.