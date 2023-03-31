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31 марта, 17:56

Шольц и Мельник поссорились из-за прогнозов о сроках СВО

Шольц опасается, что конфликт на Украине может продлиться до 2027 года

<p>Олаф Шольц и Андрей Мельник. Обложка © Getty Images / Christian Marquar, © ТАСС / Dpa / Picture-alliance / Christophe Gateau</p>

Олаф Шольц и Андрей Мельник. Обложка © Getty Images / Christian Marquar, © ТАСС / Dpa / Picture-alliance / Christophe Gateau

Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что конфликт на Украине может продлиться как два, так и четыре года. По его оценке, это станет настоящим вызовом для Берлина.

"Мы будем делать всё, чтобы у нас была возможность продолжать поддержку [Украины] так долго, как это потребуется. Ведь может быть, что этот конфликт продлится два, три, четыре года, что станет для всех нас вызовом", — сказал Шольц на конференции Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Слова немецкого канцлера вызвали раздражение у следующего спикера — замминистра иностранных дел Украины и экс-посла в ФРГ Андрея Мельника. Он выразил надежду на завершение конфликта в этом году. Для этого дипломат попросил о большой поддержке союзников, а именно танков и истребителей от США и Германии.

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Андрей Бражников
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