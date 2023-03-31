Шольц и Мельник поссорились из-за прогнозов о сроках СВО

Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что конфликт на Украине может продлиться как два, так и четыре года. По его оценке, это станет настоящим вызовом для Берлина.

"Мы будем делать всё, чтобы у нас была возможность продолжать поддержку [Украины] так долго, как это потребуется. Ведь может быть, что этот конфликт продлится два, три, четыре года, что станет для всех нас вызовом", — сказал Шольц на конференции Frankfurter Allgemeine Zeitung.