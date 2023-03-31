Офис Зеленского назвал Лукашенко "комичным миротворцем" из-за идеи о перемирии
Подоляк подверг критике предложение Лукашенко о перемирии на Украине, назвав его комичным
Президент Украины Владимр Зеленский. Обложка © t.me / Zelenskiy / Official
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подверг критике предложение белорусского лидера Александра Лукашенко прекратить боевые действия на территории Незалежной и объявить перемирие без права перегруппировки войск.
Подоляка возмутило то, что любое прекращение огня даст российской стороне право нахождения на контролируемых ею территориях. В Киеве считают это совершенно недопустимым, подчеркнул советник украинского лидера Владимира Зеленского.
"Украина имеет право перемещать на своей территории войска и технику так, как считает нужным. Странные "миротворцы" выглядят комично", — написал Подоляк у себя в Twitter.
Напомним, президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию заявил, что спецоперация была начата Россией, чтобы защитить население Донбасса, обеспечить безопасность страны и ликвидировать угрозу, исходившую от украинского неонацистского режима. Российский лидер подчеркнул, что СВО — это вынужденная мера, так как России "не оставили никаких шансов поступить иначе".