Офис Зеленского назвал Лукашенко "комичным миротворцем" из-за идеи о перемирии

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подверг критике предложение белорусского лидера Александра Лукашенко прекратить боевые действия на территории Незалежной и объявить перемирие без права перегруппировки войск.

Подоляка возмутило то, что любое прекращение огня даст российской стороне право нахождения на контролируемых ею территориях. В Киеве считают это совершенно недопустимым, подчеркнул советник украинского лидера Владимира Зеленского.

"Украина имеет право перемещать на своей территории войска и технику так, как считает нужным. Странные "миротворцы" выглядят комично", — написал Подоляк у себя в Twitter.