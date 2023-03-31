Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
Регион

Уведомления отключены

31 марта, 15:49

Офис Зеленского назвал Лукашенко "комичным миротворцем" из-за идеи о перемирии

Подоляк подверг критике предложение Лукашенко о перемирии на Украине, назвав его комичным

<p>Президент Украины Владимр Зеленский. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/V_Zelenskiy_official/5360" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Zelenskiy / Official</a></p>

Президент Украины Владимр Зеленский. Обложка © t.me / Zelenskiy / Official

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подверг критике предложение белорусского лидера Александра Лукашенко прекратить боевые действия на территории Незалежной и объявить перемирие без права перегруппировки войск.

Подоляка возмутило то, что любое прекращение огня даст российской стороне право нахождения на контролируемых ею территориях. В Киеве считают это совершенно недопустимым, подчеркнул советник украинского лидера Владимира Зеленского.

"Украина имеет право перемещать на своей территории войска и технику так, как считает нужным. Странные "миротворцы" выглядят комично", — написал Подоляк у себя в Twitter.

Лавров: Россия знает, за что борется на Украине, русские должны быть освобождены

Лавров: Россия знает, за что борется на Украине, русские должны быть освобождены

Напомним, президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию заявил, что спецоперация была начата Россией, чтобы защитить население Донбасса, обеспечить безопасность страны и ликвидировать угрозу, исходившую от украинского неонацистского режима. Российский лидер подчеркнул, что СВО — это вынужденная мера, так как России "не оставили никаких шансов поступить иначе".

Наталья Исакова
  • Новости
  • Украина
  • Белоруссия
  • Специальная военная операция на Украине
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров