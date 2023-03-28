Лавров: Россия знает, за что борется на Украине, русские должны быть освобождены

Россия начала специальную военную операцию на Украине, чтобы защитить тех русских и русскоязычных людей, которых Киев угнетает, нарушая все международные нормы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в беседе с ТАСС. Он отметил, что Москва хочет освободить этих людей от любой угрозы их жизни, традициям и семьям.

"Мы <...> проводим нашу специальную военную операцию как раз ради тех людей, которых угнетают в нарушение всех мыслимых международных норм и принципов, в нарушение тех основ, на которых была провозглашена независимость Украины, [где] Декларация независимости прямо заявляет о том, что они хотят быть нейтральным, внеблоковым государством и будут таковым", — отметил министр.

Он подчеркнул, что в декларации также прописаны обязательства по обеспечению всех прав русских и русскоязычных и в целом национальных меньшинств, заинтересованность в том, чтобы жить "в мире, добрососедстве и согласии со всеми своими соседями". Однако сейчас всё это перечёркнуто и "отдано на растерзание неонацистам, которые правят бал в Киеве", указал Лавров.

"И поэтому мы знаем, за что мы воюем. Мы знаем, что мы хотим освободить этих людей от любой угрозы, которую их жизни, их традициям, их семьям могут создавать нынешние украинские власти", — отметил глава МИД РФ.

Он добавил, что "историю и географию не выбирают", поэтому у Москвы нет никакого права оставить этих людей "на растерзание нацистам и расистам".