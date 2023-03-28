Лавров: Россия знает, за что борется на Украине, русские должны быть освобождены

Специальная военная операция, которую Россия ведёт на Украине, направлена на защиту русских и русскоязычных людей, которых угнетает Киев, нарушая все международные нормы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в беседе с ТАСС. Он отметил, что Москва хочет освободить этих граждан от любой угрозы их жизни, традициям и семьям.

"Мы <...> проводим нашу специальную военную операцию как раз ради тех людей, которых угнетают в нарушение всех мыслимых международных норм и принципов, в нарушение тех основ, на которых была провозглашена независимость Украины, [где] Декларация независимости прямо заявляет о том, что они хотят быть нейтральным, внеблоковым государством и будут таковым", — отметил министр.

Он подчеркнул, что Незалежная тогда обязалась обеспечивать все права русских, русскоязычных и других национальных меньшинств и выразила заинтересованность в том, чтобы жить "в мире, добрососедстве и согласии со всеми своими соседями". Однако сейчас всё это перечёркнуто и "отдано на растерзание неонацистам, которые правят бал в Киеве", указал Лавров.

"И поэтому мы знаем, за что мы воюем. Мы знаем, что мы хотим освободить этих людей от любой угрозы, которую их жизни, их традициям, их семьям могут создавать нынешние украинские власти", — отметил глава МИД РФ.

Он добавил, что "историю и географию не выбирают", поэтому у Москвы нет никакого права оставить этих людей "на растерзание нацистам и расистам".