Лавров: Киев показывает готовность вмешаться в ситуацию в Приднестровье

Власти Украины демонстрируют готовность вмешаться в ситуацию в Приднестровье, в том числе с применением силы. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, Киев играет крайне негативную подрывную роль и нарушает свой статус посредника в формате "5+2", однозначно занимая сторону Кишинёва и поддерживая его воинственные устремления.

"[Киевское руководство] всячески поддерживает его (Кишинёва. — Прим. Лайфа) воинственные устремления, деструктивные устремления по отношению к Приднестровью, роет оборонительные сооружения, фортификационные сооружения между Украиной и Приднестровьем и всячески демонстрирует свою готовность вмешаться в этот процесс, в том числе с применением силы", — приводит слова министра ТАСС.

Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия несёт ответственность за безопасность в Приднестровской Республике в полном соответствии с мандатом, который есть у военнослужащих, и будет пользоваться этим мандатом.