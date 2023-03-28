Лавров: Киев показывает готовность вмешаться в ситуацию в Приднестровье
Глава МИД РФ Лавров: Украина всячески демонстрирует готовность вмешаться в ситуацию в Приднестровье
Власти Украины демонстрируют готовность вмешаться в ситуацию в Приднестровье, в том числе с применением силы. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
По его словам, Киев играет крайне негативную подрывную роль и нарушает свой статус посредника в формате "5+2", однозначно занимая сторону Кишинёва и поддерживая его воинственные устремления.
"[Киевское руководство] всячески поддерживает его (Кишинёва. — Прим. Лайфа) воинственные устремления, деструктивные устремления по отношению к Приднестровью, роет оборонительные сооружения, фортификационные сооружения между Украиной и Приднестровьем и всячески демонстрирует свою готовность вмешаться в этот процесс, в том числе с применением силы", — приводит слова министра ТАСС.
Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия несёт ответственность за безопасность в Приднестровской Республике в полном соответствии с мандатом, который есть у военнослужащих, и будет пользоваться этим мандатом.
Как сообщал Лайф, ранее в Приднестровье было предотвращено покушение на лидера республики Вадима Красносельского. Теракт, который готовился по заданию Службы безопасности Украины, должен был произойти в центре Тирасполя: боевики планировали взорвать автомобиль рядом с кортежем. Они рассчитывали не только на устранение первых лиц, но и на большое количество жертв среди простых горожан: радиус поражения мог составить 400 метров.
Позже стало известно, что первой целью киевских спецслужб был взрыв у Бендерской крепости, куда направлялся большой кортеж с представителями ОБСЕ. Но, когда провести теракт не вышло, они переключились на Красносельского.
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