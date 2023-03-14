В Приднестровье готовился теракт против делегации ОБСЕ

Подозреваемые в подготовке теракта в Тирасполе ранее планировали нападение на делегацию ОБСЕ, которая находилась в Приднестровье в феврале 2023 года. Об этом сообщил прокурор непризнанной республики Анатолий Гурецкий. По его словам, изначально заминированный Land Rover предназначался именно для делегации ОБСЕ, но, когда провести теракт не вышло, второй целью стал лидер Приднестровья Вадим Красносельский.

"Был установлен факт подготовки теракта в отношении делегации ОБСЕ 14 февраля рядом с Бендерской крепостью в тот момент, когда делегация должна была возвращаться в Кишинёв", — сказал Гурецкий на пресс-конференции.

Кроме того, приднестровские СМИ распространили видео нового признания мужчины, которого ранее задержали по подозрению в подготовке атаки на Красносельского в Тирасполе. Он подтвердил, что изначально нападение готовилось именно на колонну ОБСЕ.