Глава Приднестровья: Созданная СБУ террористическая сеть полностью обезврежена

Преступная сеть, созданная киевским режимом для подготовки теракта в Тирасполе, полностью обезврежена. Об этом заявил глава Приднестровья Вадим Красносельский.

"Мы обезвредили всех: ту сеть, которая была [создана] здесь, в Приднестровье. На сегодняшний день остаётся открытым один вопрос — это уровень принятия решения о совершении террористического акта в Приднестровье", — сказал он в видеообращении к жителям Приднестровья.

Красносельский отметил, что все, кто был задержан в связи с делом о подготовке теракта, имеют "прямое отношение" к СБУ. Вместе с тем глава Приднестровья указал на тот факт, что украинские беженцы не должны считаться врагами жителей республики в связи со случившимся.