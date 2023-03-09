Глава Приднестровья: Созданная СБУ террористическая сеть полностью обезврежена
Преступная сеть, созданная киевским режимом для подготовки теракта в Тирасполе, полностью обезврежена. Об этом заявил глава Приднестровья Вадим Красносельский.
"Мы обезвредили всех: ту сеть, которая была [создана] здесь, в Приднестровье. На сегодняшний день остаётся открытым один вопрос — это уровень принятия решения о совершении террористического акта в Приднестровье", — сказал он в видеообращении к жителям Приднестровья.
Красносельский отметил, что все, кто был задержан в связи с делом о подготовке теракта, имеют "прямое отношение" к СБУ. Вместе с тем глава Приднестровья указал на тот факт, что украинские беженцы не должны считаться врагами жителей республики в связи со случившимся.
Напомним, ранее в Министерстве госбезопасности Приднестровья сообщили о предотвращении покушения на лидера республики Вадима Красносельского и других должностных лиц. Нападение готовилось по заданию Службы безопасности Украины. Теракт должен был произойти в центре Тирасполя: подозреваемые планировали взорвать автомобиль рядом с кортежем руководства республики. Преступники рассчитывали не только на устранение первых лиц ПМР, но и на большое количество жертв среди горожан. По данным приднестровского МГБ, взрывчатка и поражающие элементы были изготовлены на Украине.
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