В деле о готовящихся терактах в Приднестровье появились новые фигуранты

Ещё два человека, причастные к подготовке терактов, задержаны в Приднестровье. Об этом сообщил в пятницу прокурор непризнанной республики Анатолий Гурецкий в интервью телеканалу "Первый Приднестровский".

"Задержаны ещё двое лиц, которые непосредственно имеют отношение к тому, что произошло, но не с точки зрения непосредственного участия в подготовке теракта, а в том или ином содействии", — сказал он.