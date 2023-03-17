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17 марта, 15:21

В деле о готовящихся терактах в Приднестровье появились новые фигуранты

Прокурор Приднестровья Гурецкий сообщил о задержании ещё двух человек по делу о подготовке терактов

Ещё два человека, причастные к подготовке терактов, задержаны в Приднестровье. Об этом сообщил в пятницу прокурор непризнанной республики Анатолий Гурецкий в интервью телеканалу "Первый Приднестровский".

"Задержаны ещё двое лиц, которые непосредственно имеют отношение к тому, что произошло, но не с точки зрения непосредственного участия в подготовке теракта, а в том или ином содействии", — сказал он.

Напомним, что ранее в Приднестровье было предотвращено покушение на лидера республики Вадима Красносельского. Теракт, который готовился по заданию СБУ, должен был произойти в центре Тирасполя: подозреваемые планировали взорвать автомобиль рядом с кортежем. Преступники рассчитывали не только на устранение первых лиц, но и на большое количество жертв среди простых горожан: радиус поражения мог составить 400 метров.

Спецслужбы рассказали, насколько масштабным должен был быть теракт в Приднестровье

Спецслужбы рассказали, насколько масштабным должен был быть теракт в Приднестровье

Позже стало известно, что украинские спецслужбы хотели устроить взрыв у Бендерской крепости, куда направлялся большой кортеж с представителями ОБСЕ. Но, когда провести теракт не вышло, второй целью стал лидер Приднестровья Красносельский.

Обложка ©

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Марина Калегина
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