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24 марта, 05:22

МИД РФ: Россия призывает к дипломатическому урегулированию по Приднестровью

Москва в роли посредника предпринимает усилия по ситуциии в Приднестровье для сохранения формата "5+2". Такое заявление в беседе с ТАСС сделал директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец.

"Россия в качестве гаранта и посредника процесса приднестровского урегулирования предпринимает политико-дипломатические усилия с целью сохранения формата "5+2" как безальтернативного переговорного механизма", — сказал он.

Лидер Приднестровья заявил, что реальной опасности на границах республики нет

Лидер Приднестровья заявил, что реальной опасности на границах республики нет

Ранее посол Молдавии в Румынии Виктор Кирилэ заявил, что Кишинёв на данный момент не видит рисков для безопасности со стороны Тирасполя. Он добавил, что стороны продолжают поддерживать диалог "в рамках отраслевых рабочих групп", а также выразил уверенность в нежелании бизнес-сообщества и жителей Приднестровья обострять ситуацию. Причём сама Молдавия "намного лучше подготовлена" к реакции, чем годом ранее.

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МИД РФ

Оксана Попова
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