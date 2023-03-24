МИД РФ: Россия призывает к дипломатическому урегулированию по Приднестровью

Москва в роли посредника предпринимает усилия по ситуциии в Приднестровье для сохранения формата "5+2". Такое заявление в беседе с ТАСС сделал директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец.

"Россия в качестве гаранта и посредника процесса приднестровского урегулирования предпринимает политико-дипломатические усилия с целью сохранения формата "5+2" как безальтернативного переговорного механизма", — сказал он.

Ранее посол Молдавии в Румынии Виктор Кирилэ заявил, что Кишинёв на данный момент не видит рисков для безопасности со стороны Тирасполя. Он добавил, что стороны продолжают поддерживать диалог "в рамках отраслевых рабочих групп", а также выразил уверенность в нежелании бизнес-сообщества и жителей Приднестровья обострять ситуацию. Причём сама Молдавия "намного лучше подготовлена" к реакции, чем годом ранее.