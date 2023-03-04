В Молдавии не видят рисков со стороны Приднестровья
Посол Кирилэ: Молдавия не видит рисков для безопасности со стороны Приднестровья
Кишинёв на данный момент не видит рисков для безопасности со стороны Тирасполя, заявил посол Молдавии в Румынии Виктор Кирилэ. Тем не менее страна готовится к любому сценарию развития событий.
"Мы следим за ситуацией в Приднестровском регионе, и мы не видим ничего особенного из того, что было несколько месяцев назад. Мы не видим непосредственных рисков для нашей безопасности на правом берегу, не видим мобилизации сил для тревоги", — сказал он в интервью Euronews Romania.
Кирилэ добавил, что стороны продолжают поддерживать диалог "в рамках отраслевых рабочих групп", а также выразил уверенность в нежелании бизнес-сообщества и жителей Приднестровья обострять ситуацию. Причём сама Молдавия "намного лучше подготовлена" к реакции, чем годом ранее.
"Мы не видим непосредственных рисков, но это не значит, что мы не готовимся к любому сценарию", — отметил дипломат.
Напомним, Минобороны РФ предупредило о подготовке Украиной вторжения в Приднестровье. Атака ВСУ будет проведена в ответ на якобы наступление российских войск с территории непризнанной республики. В МИД России предостерегли США, НАТО и Украину от "авантюрных шагов" в данном направлении. В свою очередь президент ПМР Вадим Красносельский заявил, что обстановка напряжённая, но реальной опасности на данный момент не наблюдается.
Getty Images / Diana Savina / EyeEm