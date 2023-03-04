В Молдавии не видят рисков со стороны Приднестровья

Кишинёв на данный момент не видит рисков для безопасности со стороны Тирасполя, заявил посол Молдавии в Румынии Виктор Кирилэ. Тем не менее страна готовится к любому сценарию развития событий.

"Мы следим за ситуацией в Приднестровском регионе, и мы не видим ничего особенного из того, что было несколько месяцев назад. Мы не видим непосредственных рисков для нашей безопасности на правом берегу, не видим мобилизации сил для тревоги", — сказал он в интервью Euronews Romania.

Кирилэ добавил, что стороны продолжают поддерживать диалог "в рамках отраслевых рабочих групп", а также выразил уверенность в нежелании бизнес-сообщества и жителей Приднестровья обострять ситуацию. Причём сама Молдавия "намного лучше подготовлена" к реакции, чем годом ранее.