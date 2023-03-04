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4 марта, 09:53

В Молдавии не видят рисков со стороны Приднестровья

Посол Кирилэ: Молдавия не видит рисков для безопасности со стороны Приднестровья

Кишинёв на данный момент не видит рисков для безопасности со стороны Тирасполя, заявил посол Молдавии в Румынии Виктор Кирилэ. Тем не менее страна готовится к любому сценарию развития событий.

"Мы следим за ситуацией в Приднестровском регионе, и мы не видим ничего особенного из того, что было несколько месяцев назад. Мы не видим непосредственных рисков для нашей безопасности на правом берегу, не видим мобилизации сил для тревоги", сказал он в интервью Euronews Romania.

Кирилэ добавил, что стороны продолжают поддерживать диалог "в рамках отраслевых рабочих групп", а также выразил уверенность в нежелании бизнес-сообщества и жителей Приднестровья обострять ситуацию. Причём сама Молдавия "намного лучше подготовлена" к реакции, чем годом ранее.

"Мы не видим непосредственных рисков, но это не значит, что мы не готовимся к любому сценарию", отметил дипломат.

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Напомним, Минобороны РФ предупредило о подготовке Украиной вторжения в Приднестровье. Атака ВСУ будет проведена в ответ на якобы наступление российских войск с территории непризнанной республики. В МИД России предостерегли США, НАТО и Украину от "авантюрных шагов" в данном направлении. В свою очередь президент ПМР Вадим Красносельский заявил, что обстановка напряжённая, но реальной опасности на данный момент не наблюдается.

Обложка ©

Getty Images / Diana Savina / EyeEm

Матвей Константинов
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