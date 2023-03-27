"Это рынок, детка!": Что в ЦУМе на самом деле выдают за люкс
Регион

Уведомления отключены

26 марта, 21:00

Путин отметил смелость и решительность бойцов Росгвардии в СВО

Путин поздравил Нацгвардию с профессиональным праздником

Президент РФ Владимир Путин обратился с поздравлением к служащим Росгвардии — 27 марта в России отмечается День войск национальной гвардии Российской Федерации. Глава государства отметил, что в числе ключевых задач ведомства — борьба с терроризмом, экстремизмом и оргпреступностью, охрана стратегических объектов. Президент подчеркнул, что всё это сложная и крайне ответственная работа, в которой нужны профессионализм и системность, строгое соблюдение законности.

Президент РФ Владимир Путин поздравляет росгвардейцев. Видео © LiFE

"Хочу поблагодарить вас именно за такую — эффективную и добросовестную службу, за вашу верность долгу и присяге, за приверженность героическим традициям, которые были заложены многими поколениями ваших предшественников: начиная ещё с батальонов внутренней стражи, созданных в России более двухсот лет назад", — сказал Владимир Путин.

С особыми словами благодарности он обратился к ветеранам внутренних войск МВД, ОМОНа, СОБРа и других служб, ставших основой Росгвардии. Президент выразил уверенность, что они чувствуют прямую историческую преемственность и огромную ответственность.

"В ходе специальной военной операции герои-росгвардейцы действуют смело и решительно. Защищая Россию и её граждан, сражаются мужественно. В самых сложных ситуациях проявляют стойкость и бесстрашие", — добавил российский лидер.

Он пожелал росгвардейцам, как военнослужащим, так и гражданскому персоналу, как действующим сотрудникам, так и ветеранам, здоровья и успехов.

Росгвардия предотвратила взрыв на ЛЭП в ДНР

Росгвардия предотвратила взрыв на ЛЭП в ДНР

Ранее Лайф сообщал, что Росгвардия нашла в Луганской Народной Республике документы, которые доказывают участие США в дестабилизации ситуации в Донбассе.

Обложка ©

kremlin.ru

Андрей Григорьев
  • Новости
  • Путин
  • Росгвардия
  • Политика России
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров