Путин отметил смелость и решительность бойцов Росгвардии в СВО

Президент РФ Владимир Путин обратился с поздравлением к служащим Росгвардии — 27 марта в России отмечается День войск национальной гвардии Российской Федерации. Глава государства отметил, что в числе ключевых задач ведомства — борьба с терроризмом, экстремизмом и оргпреступностью, охрана стратегических объектов. Президент подчеркнул, что всё это сложная и крайне ответственная работа, в которой нужны профессионализм и системность, строгое соблюдение законности.

Президент РФ Владимир Путин поздравляет росгвардейцев. Видео © LiFE

"Хочу поблагодарить вас именно за такую — эффективную и добросовестную службу, за вашу верность долгу и присяге, за приверженность героическим традициям, которые были заложены многими поколениями ваших предшественников: начиная ещё с батальонов внутренней стражи, созданных в России более двухсот лет назад", — сказал Владимир Путин.

С особыми словами благодарности он обратился к ветеранам внутренних войск МВД, ОМОНа, СОБРа и других служб, ставших основой Росгвардии. Президент выразил уверенность, что они чувствуют прямую историческую преемственность и огромную ответственность.

"В ходе специальной военной операции герои-росгвардейцы действуют смело и решительно. Защищая Россию и её граждан, сражаются мужественно. В самых сложных ситуациях проявляют стойкость и бесстрашие", — добавил российский лидер.

Он пожелал росгвардейцам, как военнослужащим, так и гражданскому персоналу, как действующим сотрудникам, так и ветеранам, здоровья и успехов.