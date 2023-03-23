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23 марта, 07:56

Росгвардия предотвратила взрыв на ЛЭП в ДНР

Военнослужащие Росгвардии предотвратили взрыв на линии электропередачи около населённого пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Сапёры Росгвардии в ходе инженерной разведки местности обнаружили самодельное взрывное устройство, примотанное к основанию одной из опор высоковольтной ЛЭП", — приводит ТАСС сообщение.

В России второй за день беспилотник стал жертвой проводов ЛЭП

В России второй за день беспилотник стал жертвой проводов ЛЭП

Ранее Лайф рассказывал, как в Белгородской области беспилотник запутался в проводах линии электропередачи. Причём обнаружили БПЛА всего в нескольких километрах от российско-украинской границы.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер
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