Росгвардия предотвратила взрыв на ЛЭП в ДНР

Военнослужащие Росгвардии предотвратили взрыв на линии электропередачи около населённого пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Сапёры Росгвардии в ходе инженерной разведки местности обнаружили самодельное взрывное устройство, примотанное к основанию одной из опор высоковольтной ЛЭП", — приводит ТАСС сообщение.