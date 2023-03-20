В России второй за день беспилотник стал жертвой проводов ЛЭП
В Подмосковье неопознанный беспилотник запутался в проводах ЛЭП и упал
Обложка © Mash
В России второй за день беспилотник запутался в проводах ЛЭП и рухнул. На этот раз инцидент произошёл в подмосковном Щёлкове.
Упавший беспилотник. Фото © Mash
Как сообщает Mash, опознавательных знаков не дроне не было. Также он не нёс никакой боевой нагрузки. Место вокруг падения аппарата оцеплено. Специалисты выясняют, кто и зачем запустил дрон.
Напомним, ранее в Белгородской области недалеко от границы с Украиной был обнаружен запутавшийся в проводах ЛЭП БПЛА. По предварительной информации, им управляли иностранные операторы.