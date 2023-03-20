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20 марта, 12:53

В России второй за день беспилотник стал жертвой проводов ЛЭП

В Подмосковье неопознанный беспилотник запутался в проводах ЛЭП и упал

<p>Обложка © <a href="https://t.me/breakingmash/42613?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash</a></p>

Обложка © Mash

В России второй за день беспилотник запутался в проводах ЛЭП и рухнул. На этот раз инцидент произошёл в подмосковном Щёлкове.

Упавший беспилотник. Фото © Mash

Упавший беспилотник. Фото © Mash

Как сообщает Mash, опознавательных знаков не дроне не было. Также он не нёс никакой боевой нагрузки. Место вокруг падения аппарата оцеплено. Специалисты выясняют, кто и зачем запустил дрон.

Около двух килограммов боеприпасов обнаружили при обследовании найденного под Тулой БПЛА

Около двух килограммов боеприпасов обнаружили при обследовании найденного под Тулой БПЛА

Напомним, ранее в Белгородской области недалеко от границы с Украиной был обнаружен запутавшийся в проводах ЛЭП БПЛА. По предварительной информации, им управляли иностранные операторы.

Никита Никонов
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