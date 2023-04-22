Украине предрекли потерю контроля над небом

Из-за нехватки систем противовоздушной обороны и боеприпасов уже совсем скоро Украина может лишиться контроля над небом. Об этом заявила обозреватель британской газеты The Times Кэтрин Филп.

Как уточняется в материале, это может произойти уже в мае, если Запад не ответит на просьбу о новых поставках оружия, ведь чтобы противостоять российской армии, ВСУ необходимо больше огневой мощи. По словам одного из украинских солдат, военнослужащие ВС России, узнав об их положении, становятся намного смелее, понимая, что не получат отпор.

Ежедневно в небе виднеется всё большее количество самолётов и вертолётов, ведь украинская сторона не способна оказать значительное сопротивление. Более того, российская армия усовершенствовала тактику борьбы с беспилотниками, из-за чего их использование стало для ВСУ весьма проблематичным.