Сколько танков Украина приготовила для деблокады Артёмовска Оглавление Карта боевых действий на Украине Какая артиллерия есть у ВСУ Сколько танков было на Украине до начала спецоперации Карта боевых действий: Артёмовск Лайф выяснил, сколько танков и другой техники Киев готов применить для деблокады Бахмута (Артёмовска) и чем это грозит. 114476 114476 Танки Т-80 и Т-64 могут стать основным средством наступления ВСУ. © Getty Images / Pierre Crom

К концу апреля под контролем ВС РФ находится примерно 90% Артёмовска. Остальное удерживают, понемногу сдавая позиции, батальоны из четырёх бригад ВСУ. 93-я бригада обескровлена, её должны отправить на ротацию, заменив подразделениями 60-й. Но натиск ВС РФ не даёт это сделать. В связи с перспективой потерять город Киев может пойти ва-банк.

Карта боевых действий на Украине

17 апреля несколько источников сообщили, что Киев подготовил группировку из 80 тысяч человек для вероятной деблокады Бахмута (Артёмовска). Подразделения стягивают к Северскому выступу, в район Рай-Александровки, Константиновки, Предтечино, Николаевки и Дзержинска. Часть группировки сосредоточена в районе населённых пунктов Звановка, Раздоловка и Весёлая.

В самом Бахмуте сейчас, по некоторым данным, сосредоточена порядком измотанная группировка из 10–15 тысяч, не считая резервов, подтянутых Киевом.

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Предполагается, что свежие силы, брошенные туда из западных районов, попытаются окружить территории, перешедшие ранее под контроль ВС РФ. Для этого часть подразделений ВСУ стягивается к трассе Е40 Славянск – Артёмовск. А те подразделения, что на юге, могут пойти в направлении Советска — по "большой дуге Бахмута".

Какая артиллерия есть у ВСУ

По словам экспертов, не исключены фланговые удары ВСУ в направлении Северска и Попасной. Второй удар гипотетически могут нанести в направлении Константиновки и Дебальцева.

M777 — буксируемая гаубица калибра 155 мм. Фото © Getty Images / Anadolu Agency

Для этого наращивается артиллерийская группировка. По сообщению источников, местное вооружение пополняется советскими образцами — 152-миллиметровыми гаубицами 2А65 и САУ 2С7 "Пион", а также западными системами — 155-миллиметровыми гаубицами М777, САУ Paladin и Krab. Редкие немецкие САУ PzH 2000 практически не замечены в украинских войсках. Присутствует и некоторое количество РСЗО HIMARS.

Сколько танков было на Украине до начала спецоперации

Танк Т-80. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

До начала СВО у Киева было примерно 2 тысячи танков, включая те, что хранились на складах. Это в основном советские танки Т-64, Т-72, Т-80. Значительная их часть была уничтожена на первом этапе спецоперации. Потом подоспело 410 танков из Восточной Европы.

В ходе боёв за Мариуполь, Северодонецк, Лисичанск и другие города ВСУ потеряли много тяжёлой техники. В связи с этим украинские танкисты даже отказались от практиковавшихся ранее лобовых атак, которые приводили к колоссальным потерям боевого железа.

Учитывая, что в марте 2022-го ВС РФ нанесли удар по Харьковскому заводу транспортного машиностроения имени В.А. Малышева и Житомирскому танкоремонтному заводу, где советскую технику ремонтировали и восстанавливали, ВСУ оказались в критической ситуации. И стали ждать поставок западной техники.

Согласно прогнозу Global Firepower на 2023-й, боеспособность ВСУ всецело зависит от объёмов зарубежной военной помощи. В январе 2023-го казалось, что на Украину вот-вот хлынут потоки долгожданных ОБТ Германии, США, Британии и Франции. В итоге, по данным на конец марта, Киев получил 50–60 танков из 300 обещанных (чуть меньше пятой части, или 19%). Основной упор сделан на немецкие Leopard 2 и колёсную технику. По этому поводу секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сказал журналистам Associated Press, что союзники Украины "обещают одно, а делают совсем другое". Возможно, он намекал на танки Abrams, которые Киев так и не получил.

Выбирать не приходится, и похоже, что "Леопарды" и колёсная техника станут основной движущей силой как анонсируемого наступления, так и возможной операции по деблокаде Бахмута. Всего Киев может скопить на этом направлении от 65 до 120 танков советского типа.

Карта боевых действий: Артёмовск

Танк Leopard 2. Фото © ТАСС / EPA / Javier Cebollada

Пока значительную часть "Леопардов" и боевых машин советского типа, переданных Киеву из Европы, не используют в бою. Но может ли так получиться, что при деблокаде Бахмута ВСУ применят их в полную силу?

— Вы знаете, это самоубийство. Потому что деблокировать город можно только по одной дороге, понятно, что движение техники, скорее всего, будет в колонне, потому что на полях ещё недостаточно устойчивые грунты, чтобы по ним гнать тяжёлую технику, особенно "Леопарды" весом 55 тонн. Поэтому там прорывается только лёгкая техника — автомобили, были попытки лёгкие бронетранспортёры запускать, но большинство из них не доехало до Бахмута, — отметил военный эксперт Алексей Леонков.

Что касается танков Т-64БВ и Т-80, которые рассредоточены под Бахмутом, их может ждать участь Т-64БВ, уничтоженных в начале апреля в районе ж/д станции Бахмут-2 при попытке отступления из центральной части города. Говоря о подготовке Киева к наступлению или деблокаде, следует помнить, что техника и живая сила противника постоянно перемалываются, а большая часть дорог вокруг Артёмовска надёжно пристреляна.

Эксперты сомневаются по поводу успеха весеннего наступления ВСУ, но деблокада Бахмута на фоне заявлений Генштаба ВСУ и политиков выглядит ещё более отчаянной операцией с ещё более непрогнозируемым финалом.

Авторы Евгений Жуков