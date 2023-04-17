Когда освободят Артёмовск и куда Российская армия будет наступать после него ВСУ в Артёмовске с самого начала перешли к тактике живого щита, которую ранее применяли в Мариуполе и Северодонецке. Однако постепенно она перестаёт работать и противник теряет свои позиции, позволяя ВС РФ продвинуться вглубь города. 51921 51921 Артёмовск (Бахмут). Боец ЧВК "Вагнер". Обложка © ТАСС / Спринчак Валентин

Битва за Бахмут (Артёмовск) длится восемь с половиной месяцев. В апреле 2023-го ВС РФ выбрали новый формат ликвидации украинских подразделений, и теперь Киев не успевает компенсировать собственные потери подкреплениями.

Обстановка в Артёмовске на данный момент

В середине апреля украинские подразделения в Бахмуте (Артёмовске) перешли от тактики "оборона от артиллерии" к тактике "живой щит". В городе, который долгое время считался бастионом для ВСУ, стремительно обрушивается оборона: от мощных укрепрайонов постепенно остаются лишь руины, на которые направляют войсковые подразделения Украины.

К 17 апреля под контроль российской стороны перешло примерно 85% Бахмута (Артёмовска). Остальное пока удерживают батальоны 93-й механизированной, 77-й аэромобильной, 125-й и 241-й бригад. Но силы противника уже на исходе. Происходящее напоминает не организованную оборону, а хаотичные метания в городской застройке Бахмута и действия по принципу "каждый сам за себя". Однако на боеготовность ВСУ влияет не только российская артиллерия, но и собственное командование. В конце апреля стало известно, что некоторые подразделения 93-й механизированной бригады "Холодный Яр" едва не пошли на вооружённый бунт, после чего прямо на линии фронта начались аресты.

Украинские военные из 93-й бригады "Холодный Яр" заявили, что их за отказ об осуществлении самоубийственного приказа определили в "зрадников" и дезертиров.

Артёмовск (Бахмут). Бойцы ЧВК "Вагнер" в танке Т-90МС. Фото © ТАСС / Спринчак Валентин

"Нас спросили, готовы ли мы выйти на новые позиции под шквальным артиллерийским огнём, без прикрытия, в незнакомой местности... Мы ответили, что в таких условиях выполнить эту просьбу не сможем. После этого нас эвакуировали, приказали сдать оружие и имущество и сказали, что нас оформят как за самовольное оставление части", — заявили бойцы в видеообращении.

Если 93-я ОМБР ВСУ будет расформирована, то вполне вероятно, что именно с неё начнётся постепенный обвал обороны внутри городских кварталов, поскольку именно механизированное соединение с тяжёлым вооружением составляло костяк украинских сил в этом районе.

Карта боевых действий на Украине

Если взглянуть на карту боевых действий, то можно обнаружить, что бахмутская группировка ВСУ сейчас заблокирована с севера, юга и востока. Единственный путь для снабжения — две асфальтированные трассы и три просёлочные дороги, которые находятся под огнём артиллерии и не позволяют снабжать гарнизон Артёмовска так, как это необходимо.

По мере стягивания петли вокруг группировки ВСУ в западных районах Артёмовска Киев перебрасывает по просёлочным дорогам как можно больше резервов, однако практически все они уничтожаются на подходе. Прорвавшиеся в город под огнём артиллерии подкрепления (это, как правило, процентов 10–20 от тех сил, что отправлялось изначально) занимают уже засвеченные позиции, что ускоряет их уничтожение. Время в этом случае работает не на Украину: гарнизон необходимо снабжать, но цена такого снабжения каждый день всё выше.

Карта боевых действий на Украине Смотреть

Нелишним будет отметить, что Киев тратит для переброски подкреплений резервы, изначально созданные для контрнаступления. При этом эффект от того, что подкрепления доходят в Бахмут, минимальный — там они либо уничтожаются сразу, либо через три-пять дней попадают в плен.

Мобилизация на Украине

Украинские резервы в Артёмовске — "коктейль" из мобилизованных и спецназа с примесью теробороны, наёмников и прочих любителей войны за деньги. Особенно страдает подготовка мобилизованных: многие из попавших в плен украинских солдат даже не умеют заряжать и обслуживать оружие, не говоря уже о стрельбе. Недавно на это жаловался один из военнослужащих ВСУ, который сказал, что сейчас даже на небольшой инструктаж нет времени.

Украинские солдаты в Артёмовске. Фото © Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

Бок о бок с необстрелянными воюет спецназ, но в условиях "артёмовской мясорубки" тоже несёт большие потери, однако самые крупные потери в Артёмовске несут подразделения с иностранными наёмниками. На днях под огнём артиллерии погиб американский спецназовец Эдвард Уилтон. Он воевал почти год на разных направлениях, но Бахмут (Артёмовск) стал для него последней остановкой.

Также, по данным Госдепартамента США, при попытке прорыва в Бахмуте был убит экс-капитан корпуса морской пехоты США в отставке Грейди Курпаси. Он занимался вопросами подготовки, связи и координации подразделений, а также выполнял функции инструктора.

По данным британской разведки, слитым в Интернет, большие потери в городе некоторые подразделения ВСУ несут из-за активности российской артиллерии. По данным Evening Standart, на западе Артёмовска артиллеристы работают по 48 часов без перерыва.

Параллельно ударам по снабжению ВСУ огнём высокоточного оружия уничтожаются танки и тяжёлая техника украинских сил, на которых противник безуспешно пытается прорваться то тут, то там. Это сильно затрудняет перемещения украинских военных по городу, фактически сводя возможности по огневой поддержке собственных войск к нулю.

Наступление ВС РФ после освобождения Артёмовска

По данным источников, чем сильнее сжимается кольцо окружения вокруг западных кварталов города, тем сильнее потери ВСУ превышают число поступающих резервов. По предварительным оценкам, на Бахмут (Артёмовск) уже потрачено от 30 до 40 процентов всех подкреплений, которые были собраны в районе Часова Яра и Константиновки для контрнаступления.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что ежедневные потери ВСУ на Бахмутском направлении (включая пригороды) с учётом раненых, убитых, пропавших без вести, пленных и уничтоженных по дороге резервов колеблются на отметке в 400–600 человек в день. Суммарные потери за последние недели ещё предстоит подсчитать. В конце марта потери в рядах ВСУ за 30 дней оценивались в 11 тысяч человек убитыми. За новый "отчётный" месяц потери могут сильно вырасти.

Военнослужащие штурмовых подразделений. Фото © ТАСС / Рубцов Андрей

Тактика живого щита, которую сейчас можно наблюдать в Артёмовске, практиковалась в Мариуполе и Северодонецке. Тогда украинские военные использовали для этого и мирное население, но теперь в ход идут многочисленные мобилизованные.

Когда снабжение артёмовской группировки ВСУ будет окончательно перерезано, а западные кварталы окажутся под угрозой физического окружения, командованию украинских сил придётся сделать выбор: сдаться и сохранить жизнь или погибнуть при попытке прорыва. Третьего варианта в сражении такого масштаба уже не будет.

Текущая ситуация в Бахмуте (Артёмовске), по мнению экспертов, может говорить о том, что в ближайшем времени город может быть оставлен. Один из косвенных признаков — сообщения о минировании бахмутских улиц бойцами ВСУ. Такое Российская армия уже проходила в Мариуполе, Северодонецке, Лисичанске и других городах, которые оставляли ВСУ.

Если этот прогноз сбудется, для Российской армии откроется оперативный простор для наступления по нескольким направлениям: на Северск, куда после освобождения Бахмута (Артёмовска) можно будет наступать с двух сторон, на Торецк и Часов Яр, откуда с начала "бахмутской мясорубки" велись снабжение и артиллерийская поддержка ВСУ, а также на Дружковку, Константиновку, Краматорск и Славянск.

Авторы Евгений Жуков